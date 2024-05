« Les fins sont difficiles, n’est-ce pas ?

Éliminons les superlatifs dès le début : que beaucoup de gens aient aimé ou même regardé, Le sympathisant, il devrait être considéré comme l’un des jeux les plus extravagants de HBO à l’époque de Zaslav. La structure épisodique de la narration télévisée constitue un excellent modèle pour adapter la voix fragmentée et peu fiable du capitaine du roman. Les créateurs Park Chan-wook et Don McKellar, tous deux connus pour leurs styles singuliers et leurs légendes à part entière, ont fait de bons collaborateurs. Le sympathisant n’a pas réussi à réussir tous ses clichés, mais l’ambition, le style et étrangeté de l’effort a été amusant à explorer.

Alors plongeons-nous dans la dernière heure frénétique, sombre, parfois franchement désagréable, qui commence avec l’atterrissage du capitaine et de Bon dans un « Laos nouvellement rouge », accueillis par Claude et traités avec une nuit dans un club de strip-tease avant d’être envoyés. une mission à la frontière demain qui est à peu près conçue pour tous les tuer immédiatement. Le Capitaine le sait, et Claude sait qu’il le sait. Alors que les autres membres de la troupe du général sont occupés, Claude sort un rouleau de ruban adhésif et lui et le capitaine, partageant des écouteurs à la manière des adolescents dans un bus, écoutent un enregistrement de la confession maniaque du capitaine à Sonny quelques instants auparavant. son meurtre.

De cours La maison de Sonny était mise sur écoute. Il est poétiquement approprié que le moment le plus honnête du capitaine (depuis que nous le connaissons) soit sa perte. Claude verse de la poudre blanche dans une bière et la glisse au Capitaine. Cela le rendra suffisamment malade pour sauter la mission de demain sans éveiller les soupçons, puis lui et Claude pourront régler cette affaire une fois pour toutes avec le capitaine comme prisonnier. Le capitaine refuse Claude pour la première fois dans leur relation, même si ce n’est pas très grave pour l’Américain, qui pense que le capitaine sera mort demain de toute façon. Eh bien, mort avec une chance extérieure de survivre et de vivre au Vietnam, ce qui, du point de vue d’un agent de la CIA, pourrait tout aussi bien être la même chose. En résumé, la plupart des hommes du général meurent le lendemain alors qu’ils avancent vers le nord. Le capitaine et Bon sont capturés (pas avant que Bon tente d’inciter les soldats adverses à le tuer) et transportés vers le camp de rééducation que nous avons vu dans toutes les séries « actuelles ».

On met enfin beaucoup de couleurs sur ce qu’a été la vie au camp : le capitaine écrit et réécrit ses aveux depuis un an (!), le commandant trouvant toujours obstinément qu’il ne suffit pas de les transmettre au commissaire, qui surveille. au-dessus du camp derrière un masque en toile de jute de style film d’horreur couvrant tout sauf son œil gauche.

Soyons généreux et disons que cela ne devrait probablement pas être une grande surprise lorsque le commissaire se révèle être un homme, défiguré par une explosion directe de napalm la nuit même où le capitaine est parti. Les trois mousquetaires sont géographiquement à nouveau réunis, mais la guerre a affaibli et aigri chacun d’eux de manière particulièrement grotesque. L’homme porte simplement une partie de ses dégâts à l’extérieur. Même entre l’Homme et le Capitaine, apparemment camarades tout le temps, il existe désormais une hiérarchie de traumatismes et de punitions. L’homme, pendant que le commissaire dit au capitaine, a encore plus à dire sur ses aveux ; le capitaine insiste sur le fait que non. « C’est ce que vous n’avez pas réussi à avouer. Vous devez vous rappeler ce que vous avez oublié », lui dit Man. Encore une fois, l’idée que le capitaine nous réprime ou nous mente n’est pas vraiment choquante, mais le regarder endurer la privation de sommeil et la torture par électrochocs alors que l’homme et le commandant tentent de lui faire « se souvenir » est tout aussi inconfortable qu’on le suppose. être.

Le psychisme déjà fragile du capitaine est maintenant presque grillé, il hallucine un homme en bonne santé regardant une bobine de film de Le Hameau, et nous obtenons deux flashbacks importants. Le premier est probablement celui que beaucoup d’entre nous ont vu venir : le capitaine a rencontré son père lorsqu’il était enfant. L’homme, bien sûr, est joué par Robert Downey Jr.. Cela ajoute une raison thématique plus précise pour laquelle la série a tiré le truc de quatre rôles pour un acteur et explique l’aversion du capitaine pour ces cookies que la mère d’Oanh aimait. Comme c’est déchirant que le capitaine soit tombé sous le mentorat de quatre des hommes qui lui rappelaient si viscéralement la violatrice de sa mère (et de son pays) qu’il leur donnait le même visage.

La seconde est si désagréable qu’on ne le fait même pas voir la vraie version. Ce vieux bruitage familier de rembobinage de la bande se déclenche et tout à coup nous revenons au tout début de l’histoire : le général, le capitaine et Claude assis dans la salle de cinéma de Saigon regardant « l’interrogatoire » de l’agent communiste que le capitaine a laissé partir. capturé en premier lieu. Mais cette fois, il n’y a pas de passage à la scène suivante. Le capitaine la regarde refuser de parler, le regardant tout le temps avec des poignards. Sur scène, Oanh sort une bouteille de coca en verre d’une glacière, en prend une gorgée et la passe aux quatre hommes qui entourent l’espion. Ils prennent chacun une gorgée avant de la mettre dans sa bouche et de continuer à pousser. « J’avais peur que mon nom sorte de sa lèvre cassée », avoue finalement le capitaine comme sa plus grande honte, pour se faire dire qu’il se livre une fois de plus à une mémoire sélective et que « Ce n’était pas sa bouche, n’est-ce pas ? »

Le commandant fait ensuite venir l’espionne, qui rédige ses propres aveux au camp. Le capitaine reçoit le sien à lire et vice versa. Elle voit avec quelle facilité le capitaine a simplement supprimé ses souffrances par commodité. Il voit qu’elle n’a jamais parlé de lui, gardant volontairement les secrets d’un homme qui s’est assis et a regardé le pire moment de sa vie. « Ce n’est pas nécessaire », a convenu Claude avec le capitaine il y a toutes ces années au théâtre, « mais cela doit arriver. » S’approchant d’elle pour s’excuser, le capitaine dit à l’espion qu’il peut comprendre sa déception à son égard. Elle regarde presque au-delà de lui. « Plus rien ne peut me décevoir maintenant. »

La grande finale ne peut pas correspondre au reste du recadrage de l’épisode de la série, qui devient beaucoup plus attrayant à regarder une deuxième fois avec l’avantage du contexte. En fait, la finesse et la propreté du film d’action de Man aidant le capitaine et Bon à s’échapper ressemblent à ça : un film. Nous avons déjà appris à nous fier peu à ce que nous voyons et à rien de ce que nous entendons du capitaine. Qu’il soit réellement sur un bateau en direction d’une destination inconnue ou qu’il pourrisse encore dans une cellule d’isolement n’a pas beaucoup d’importance. De toute façon, cela n’a jamais été son histoire.

Observations errantes

Kayli Tran joue d’ailleurs l’espionne communiste, qui ne reçoit jamais de nom. Ses scènes avec Hoa Xuande sont facilement les meilleurs moments de l’épisode et présentent certains des meilleurs acteurs de la série alors qu’elle insuffle d’une manière ou d’une autre à son apathie épuisée une fureur juste et un chagrin.

Je pourrais rester ici toute la journée et parler de l’obsession de cette série pour les visages et les masques concernant l’identité, mais j’ai peur d’avoir l’air défoncé. Quoi qu’il en soit, tout que les trucs thématiques ont vraiment fait mouche pour moi.

La leçon de l’homme selon laquelle « rien » n’est plus précieux que « l’indépendance et la liberté » était une connerie de conneries de collège. Celui-là, nous le connaissons tous !