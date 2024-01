Les Finlandais se rendent aux urnes pour élire leur nouveau président, à un moment sans précédent pour un nouveau venu à l’OTAN : NPR

basculer la légende Sergueï Grits/AP

HELSINKI — Les électeurs finlandais élisaient dimanche un nouveau président à un moment sans précédent pour ce pays nordique qui est désormais membre de l’OTAN et dont la frontière orientale avec la Russie est fermée – deux choses presque impensables il y a quelques années.

Les bureaux de vote à travers le pays ont ouvert à 9h00 (07h00 GMT) et fermeront à 20h00 (18h00 GMT).

Contrairement à la plupart des pays européens, le président finlandais détient le pouvoir exécutif dans la formulation de la politique étrangère et de sécurité, en particulier lorsqu’il traite avec des pays extérieurs à l’Union européenne comme les États-Unis, la Russie et la Chine.

Quelque 4,5 millions de citoyens sont éligibles pour voter pour le nouveau chef de l’Etat finlandais parmi neuf candidats, six hommes et trois femmes. Ils choisissent un successeur au très populaire président Sauli Niinistö, dont le deuxième mandat de six ans expire en mars. Il n’est pas rééligible.

Aucun candidat ne devrait obtenir plus de 50 % des voix lors du premier tour de dimanche, ce qui entraînerait un second tour en février.

Des sondages récents suggèrent que l’ancien Premier ministre Alexander Stubb, 55 ans, et l’ancien ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto, 65 ans, sont les principaux prétendants.

Stubb, qui représente le parti conservateur de la Coalition nationale et a dirigé le gouvernement finlandais en 2014-2015, et le politicien chevronné Haavisto, ancien diplomate des Nations Unies candidat à ce poste pour la troisième fois, devraient chacun recueillir entre 23 et 27 % des voix. les votes.

Le nouveau chef de l’État finlandais entamera un mandat de six ans en mars dans une situation géopolitique et sécuritaire en Europe nettement différente de celle de l’actuel Niinistö après les élections de 2018.

Abandonnant des décennies de non-alignement militaire à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Finlande est devenue le 31e membre de l’OTAN en avril, au grand dam du président russe Vladimir Poutine, qui partage une frontière de 1 340 kilomètres avec les pays nordiques. nation.

L’adhésion à l’OTAN, qui a fait de la Finlande le pays de première ligne de l’alliance militaire occidentale face à la Russie, et la guerre qui fait rage en Ukraine à seulement 1 000 kilomètres (600 miles) de la frontière finlandaise ont renforcé le statut du président en tant que leader en matière de politique de sécurité.

Les résultats du vote par anticipation seront confirmés peu après la clôture du scrutin et les premiers résultats du vote de dimanche sont attendus vers minuit (22h00 GMT). Les résultats du premier tour seront officiellement confirmés mardi.

Le probable deuxième tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix est fixé au 11 février.