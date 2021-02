Avec l’aide de 11 volontaires vêtus de raquettes, un artiste finlandais a créé une incroyable œuvre d’art «paysage» éthérée et éphémère près de la capitale finlandaise Helsinki, le tout réalisé avec des milliers de pas.

L’artiste amateur et résident local Janne Pyykko a conçu sur son ordinateur les motifs géométriques complexes qui orneraient plus tard la neige au-dessus d’un parcours de golf local, avant de partager les dessins avec ses co-créateurs bénévoles.

© Pekka Lintusaari via AP





Le motif central est entouré de six flocons de neige géants, la pièce entière mesurant 160 mètres (525 pieds) de diamètre et prenant deux jours complets à réaliser.

© Pekka Lintusaari via AP





Le journal finlandais Helsingin Sanomat a même rapporté qu’il s’agissait peut-être du plus grand art de la neige jamais produit dans le pays. Pykko a dit que c’était « À la fois un défi social et un défi visuel, » étant donné la quantité de mesures et de planification nécessaires pour réaliser un spectacle aussi magnifique.

© Pekka Lintusaari via AP





L’élément de ce qu’il a qualifié de «défi social» était de coordonner la façon dont il voulait que les participants marchent, en respectant ses spécifications exactes qu’il avait préalablement tracées sur un ordinateur. Il a déjà créé des œuvres d’art similaires, mais plus petites, de type « paysage », comme le montre sa chaîne YouTube.

L’œuvre ne durera que jusqu’à ce que la prochaine chute de neige ou les vents violents effacent les empreintes de pas, mais heureusement, un certain nombre de photos spectaculaires de drones ont capturé la majesté de l’œuvre d’en haut.

