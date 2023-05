Les finances de Black Lives Matter connaissent des moments difficiles

Le groupe d’activistes raciaux a augmenté ses dépenses de gestion alors même que les dons ont chuté de près de 90%

Black Lives Matter dépense de l’argent au double du taux de revenus alors que les dons au groupe d’activistes chutent et que les coûts de gestion augmentent, entraînant une diminution de sa base d’actifs.

Les dons à la Global Network Foundation de BLM ont chuté à moins de 9,3 millions de dollars au cours de son dernier exercice, clos le 30 juin, en baisse stupéfiante de 88% par rapport aux 12 mois précédents, selon les déclarations de revenus des États. Les revenus étaient encore plus bas, à 8,5 millions de dollars, au milieu des pertes d’investissement, et les dépenses du groupe ont totalisé plus de 17 millions de dollars, soit le double de ce qu’il encaissait.

Les documents ont d’abord été obtenus par le Washington Free Beacon, montrant que la manne financière que BLM a récoltée lors de ses manifestations de 2020 contre la brutalité policière est en train de diminuer. L’actif net a chuté de 28 % au cours du dernier exercice, tombant à 30,2 millions de dollars.

Une partie du problème est que même si la fondation ralentit ses activités – les dépenses pour « services du programme » a plongé de 65 % par rapport à l’année précédente, à 11,5 millions de dollars – il dépense encore plus pour la gestion. Ces coûts ont augmenté de 36 % l’an dernier pour atteindre 5,1 millions de dollars.

Les dirigeants du groupe ont également été accusés de détourner des dons pour leur profit personnel. Une organisation sœur, Black Lives Matter Grassroots, a affirmé dans un procès que le chef de la fondation Shalomyah Bowers avait détourné 10 millions de dollars pour son propre usage. Son prédécesseur, le co-fondateur Patrisse Cullors, a démissionné en mai 2021 après avoir été accusé de mener une vie somptueuse grâce à la richesse de BLM. Elle aurait acheté quatre maisons pour un total de 3,2 millions de dollars alors qu’elle dirigeait le groupe.

La famille Cullors continue de bénéficier financièrement de BLM. Les documents montrent que son frère, le graffeur Paul Cullors, a reçu 140 000 $ en compensation l’année dernière dans son rôle de « chef de la sécurité ». De plus, sa société de sécurité a été payée plus de 750 000 $. Les documents déposés pour l’exercice précédent ont montré que la fondation avait versé à une société appartenant à Damon Turner, père de l’enfant de Patrisse Cullors, près de 970 000 $ pour « production en direct, design et médias » prestations de service.

Un examen des finances du groupe par les auditeurs aurait révélé que la société de Bowers avait reçu près de 1,7 million de dollars au cours des deux années précédentes pour « services de gestion et de conseil. »

Cicley Gay a été nommée présidente de la fondation BLM en avril 2022, au moins en partie pour aider à régler les finances du groupe. Elle aurait eu des difficultés à gérer ses propres finances, demandant la protection de ses créanciers contre la faillite à trois reprises entre 2005 et 2016.

Cullors et deux autres militants ont lancé le mouvement BLM en 2013, à la suite de l’acquittement de George Zimmerman, qui a tué l’adolescent noir Trayvon Martin lors d’une bagarre en février 2012 alors qu’il servait de gardien de quartier à Sanford, en Floride.

BLM a récolté des dons de Microsoft, Amazon et d’autres sociétés à l’été 2020, après que le meurtre du résident noir de Minneapolis George Floyd par la police a déclenché une vague de protestations dans tout le pays et à l’étranger. Cullors a qualifié l’énorme rentrée d’argent de « L’argent de la culpabilité blanche. » De nombreuses manifestations ont dégénéré en émeutes, faisant de nombreux blessés et morts parmi les Américains et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.