Un ancien combattant de la CIA a fait valoir que des tactiques de contre-insurrection similaires à celles utilisées par les forces américaines dans les zones de guerre devraient être employées chez eux pour réprimer les «extrémistes» nationaux, mais l’idée a reçu un accueil tiède.

La modeste proposition a été avancée par Robert Grenier, qui a été chef de la station de la CIA pour le Pakistan et l’Afghanistan en 2001. Il a ensuite été nommé directeur de la mission de la CIA en Irak, puis directeur du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA de 2004 à 2006.

Grenier a fait des apparitions dans les médias après l’émeute du Capitole le 6 janvier, affirmant que les stratégies clandestines employées en Irak et en Afghanistan devraient être utilisées pour empêcher une « vague soutenue d’insurrection violente dans notre propre pays, perpétrée par nos propres compatriotes.«

Dans un entretien de suivi avec NPR, il a déclaré qu’il y avait «cours»À tirer de l’expérience en essayant de traquer les terroristes d’Oussama Ben Laden et d’Al-Qaïda.

Bien qu’il n’ait pas directement appelé à des frappes de drones ou « interrogatoire amélioré«Techniques pour devenir un mode opératoire standard, de nombreux commentateurs lisent entre les lignes, exprimant leur dégoût à l’idée que Grenier suggère que toute tactique de la CIA utilisée à l’étranger soit importée aux États-Unis.

L’argument / l’idée la plus stupide et la plus dangereuse de tous les temps. Sans exception.

– Scott Ritter (@RealScottRitter) 3 février 2021