Les finalistes du surintendant D304 de Genève partagent leur histoire et leur vision du leadership – Shaw Local

GENÈVE – Le surintendant adjoint pour l’apprentissage et l’enseignement du district 304 de Genève, Andrew Barrett, et la directrice académique du district 300, Elizabeth Freeman, ont tous deux répondu mardi aux questions des membres de la communauté alors qu’ils se disputaient pour être le prochain surintendant du district.

Un représentant de Ray & Associates, l’entreprise que le district a embauchée pour aider à trouver un nouveau surintendant, a animé deux sessions de 45 minutes tenues à la Geneva Middle School North avec des questions soumises par le public. Un enregistrement des séances sera affiché sur le site Internet mercredi.

Barrett a parlé de ses 17 années dans le district et de sa carrière d’enseignant de troisième année à administrateur de collège, puis directeur de l’école primaire de Mill Creek, menant à son poste actuel.

“Vous devez travailler avec des gens”, a déclaré Barrett, à une question sur la façon dont il se connecterait avec les étudiants et les enseignants.

«Et j’aimerais… penser que si vous demandez aux gens qui travaillent ici dans le district, qui ont vu cela se produire au cours des 17 dernières années, je pense que la façon dont vous restez connecté est d’être visible. Et ce n’est pas seulement dans les écoles et les événements dans les écoles, mais c’est dans les réunions sur le programme ou le travail avec les enseignants sur de nouveaux processus.

Barrett a déclaré qu’il n’est pas possible d’être à tout tout le temps, mais en gérant le temps, un surintendant peut être à un match de basket-ball au lycée et à une fête foraine à l’école primaire.

“Lorsque vous devez prendre des décisions plus tard, ce sont ces relations et ces connexions qui nous aident à le faire”, a déclaré Barrett.

Freeman a parlé de ses 28 ans dans l’enseignement public, 11 ans comme enseignante et 17 ans comme administratrice.

“J’ai commencé comme enseignant au collège dans un collège très difficile à Waukegan”, a déclaré Freeman. “Et à Waukegan, j’ai vraiment appris ce qu’il faut pour réussir dans une salle de classe. Et cela dépend vraiment des relations. J’ai enseigné le français en huitième année pendant un certain nombre d’années à Waukegan dans une école de titre 1, qui servait des enfants avec de vrais défis.

Freeman a également enseigné au lycée, a été directeur du programme d’études d’un lycée à Rochelle et surintendant adjoint de l’enseignement et de la technologie innovants à Mundelein de la pré-maternelle à la huitième année.

“Alors ce soir, je viens vers vous avec cette expérience de la maternelle au lycée, ce qui, je pense, est si important ici dans le district de l’unité que vous avez”, a déclaré Freeman. “En tant que directeur des études, j’aide à guider notre district dans les choses académiques – n’est-ce pas ? L’enseignement, l’instruction – depuis nos salles de classe de maternelle jusqu’à la 12e année. »

Freeman a déclaré qu’elle resterait connectée grâce aux options proposées, que ce soit aux enseignants ou aux étudiants.

“Je pense que dans ce district scolaire, vous avez tellement d’opportunités de participation et j’adorerais n’importe laquelle d’entre elles”, a déclaré Freeman. « Vous avez un solide programme d’arts, un programme de musique, un programme d’athlétisme – autant d’options qui sont là pour les enfants de votre communauté et cela témoigne de ce que vous appréciez en tant que parents dans la communauté. Ce que je peux en déduire, c’est que vos enfants doivent être bien équilibrés, que vous voulez que vos élèves aient beaucoup d’options devant eux.

Quant à l’élément le plus essentiel en tant que surintendant, et pourquoi, Barrett a déclaré: “Nous sommes ici pour faire une différence dans la vie de nos enfants pour une société qui a désespérément besoin de personnes intelligentes, attentionnées, gentilles et travailleuses.”

“Je pense aussi que ce n’est pas une tâche facile et que la responsabilité d’un district scolaire public n’est pas facile”, a déclaré Barrett. « La façon dont vous traversez des choses difficiles est de travailler ensemble. Et vous ne pouvez pas traverser des choses difficiles si vous n’avez pas de relations.

Pour Freeman, l’élément le plus essentiel est l’étendue des responsabilités d’un surintendant.

« Si je devais me concentrer sur un domaine qui, à mon avis, est le plus essentiel dans ce rôle, c’est celui de communicateur et de champion de l’éducation publique », a déclaré Freeman. “L’éducation publique, en ce moment, fait l’objet d’un examen minutieux dans tous les domaines. Et il est important que vous ayez un surintendant qui représente votre communauté, qui défende le travail incroyable qui se produit.

Freeman a déclaré avoir visité certaines des écoles du district mardi et avoir été impressionnée par le riche environnement d’apprentissage qu’elle a vu.

“Et je pense que pouvoir partager cette histoire est de la plus haute importance pour votre surintendant – pour défendre le travail de nos enseignants, de tous les membres de notre personnel de soutien, de nos parents éducateurs – c’est un atout considérable pour notre communauté”, a déclaré Freeman. ” Et il est important que le surintendant partage ce message avec tous ceux qui l’écoutent.

À une question sur la nouvelle idée en éducation que Barrett aimerait mettre en œuvre dans le district, il a répondu que cela dépendait toujours des relations.

“C’est facile pour moi d’entrer et d’avoir mille idées”, a déclaré Barrett. «Mais les choses que nous devrions faire sont les choses que nous avons décidées ensemble. Et cela peut signifier que je travaille avec mon équipe administrative, que je travaille avec les directeurs d’école, ou avec les enseignants, ou avec les parents de la communauté – je pense qu’il y a beaucoup d’innovations qui peuvent se produire dans notre district.

Le conseil scolaire doit se réunir en session exécutive mercredi pour décider d’un candidat, qui devrait être annoncé d’ici le 31 janvier, ont indiqué des responsables.