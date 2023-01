Les finalistes du Pro Football Hall of Fame 2023 annoncés

Mercredi, les finalistes du Pro Football Hall of Fame 2023 ont été annoncés avec Darrelle Revis, Joe Thomas et Dwight Freeney dans leurs premières années éligibles.

Le rêve de tout joueur de la NFL une fois sa carrière terminée est d’être intronisé au Temple de la renommée du football professionnel à Canton, OH. Mercredi soir – après que l’annonce a été retardée de mardi à la suite de la blessure de Damar Hamlin qui a secoué la ligue – les 15 finalistes du Pro Football Hall of Fame pour la classe 2023 ont été annoncés.

Étant donné qu’ils font partie des 15 joueurs qui sont si près d’être inscrits à Canton, la liste regorge de noms reconnaissables. Cependant, il y a trois grands noms de la NFL dans leur première année d’éligibilité au Temple de la renommée qui sont finalistes : Joe Thomas, Darrelle Revis et Dwight Freeney.

Ils sont, comme mentionné, rejoints par une foule d’autres finalistes méritants.

Annonce des finalistes du Pro Football Hall of Fame 2023 : liste complète des finalistes

Avec tous les votes comptés, voici les 15 finalistes du Pro Football Hall of Fame 2023 de l’ère moderne :

Jared Allen

Willie Anderson

Ronde Barbier

Dwight Freeney

Devin Hester

Torry Holt

André Johnson

Albert Lewis

Darelle Révis

Joe Thomas

Zach Thomas

De Marcus Ware

Reggie Wayne

Patrick Willis

Darren Woodson

Les trois candidats de première année devraient éventuellement entrer, mais il semble que Thomas et Revis aient une opportunité phénoménale d’être intronisés au premier tour.

Thomas est l’un des meilleurs plaqués offensifs de l’ère moderne et a le All-Pro et des distinctions pour le prouver. Ce serait choquant s’il n’était pas intronisé dans la promotion 2023. Quant à Revis, il était l’un des meilleurs cornerbacks de l’histoire de la NFL à son apogée avec quatre sélections All-Pro et a continué à connaître le succès au cours d’une longue carrière.

Au-delà de cela, les autres finalistes qui ont le meilleur cas pour entrer dans la classe de cette année seraient Torry Holt, DeMarcus Ware, Devin Hester (ou du moins il devrait l’être), Andre Johnson et Patrick Willis.

Maintenant que les finalistes ont été annoncés après avoir été réduits de 129 nominés à 28 demi-finalistes jusqu’à présent, la prochaine étape sera une réunion finale en janvier pour déterminer la classe d’intronisés au Temple de la renommée du football professionnel 2023 qui sera consacrée à Canton, OH en août.