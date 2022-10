Les finalistes du meilleur cabanon de pub britannique de l’année comprennent un pub de style champêtre et un bar sur le thème de la discothèque

Un bar de jardin sur le thème de NIGHTCLUB et deux mini-auberges de campagne ont atteint la finale du concours Pub Shed of the Year.

Le Stagger Inn – avec une table de billard et des platines DJ – a été lancé par le propriétaire Rick Cooper en lock-out.

Rick, de Manchester, a déclaré: «Je travaillais à plein temps tout au long de la pandémie et je l’ai construit moi-même dans le peu de temps libre dont je disposais.

« Je suis assez impressionné moi-même.

“Les gens ne peuvent pas croire que c’est dans mon jardin.”

Son rival The Tiger, dans le Somerset, est un pub de style champêtre avec un poêle à bois et des meubles vintage.

Son créateur, Mark Fletcher, l’a nommé d’après un pub qu’il était copropriétaire à Middlesbrough.

Le Dog & Ball, construit par John Simmonds à Portsmouth, possède son propre jeu de fléchettes et même un café en plein air.

Il a dit : “J’ai fixé moi-même chaque bois, chaque ferrure et les 4 500 vis.”

Le cabanon de pub officiel de l’année sera nommé le 12 novembre.

Pendant la pandémie, la popularité d’avoir son propre pub dans son jardin a explosé 1 crédit