Les finalistes de SAS Who Dares Wins lèvent le voile sur le spectacle terrifiant avant la finale

Le défi le plus difficile de TELLY se termine ce dimanche avec seulement sept recrues restantes lors de la dernière journée de SAS Who Dares Wins.

Et deux d’entre eux avaient plus à prouver que simplement s’ils pouvaient physiquement le couper en affrontant les forces spéciales.

Pete Dadds/Chaîne 4

Connor Smyth a parlé de son passage sur SAS Who Dares Wins[/caption]

Pete Dadds/Chaîne 4

Le défi le plus difficile de la télévision se termine ce dimanche[/caption]

Les finalistes sont le superviseur d’entrepôt et le mannequin et acteur à temps partiel Adam King, le danseur irlandais Connor Smyth, le propriétaire du salon DJ O’Neal, l’ancien cadet de l’armée Justine Pellew-Harvey, l’ingénieur dentaire et électricien Kieran Lang, le professeur de sport Sean Anthony Sherwood et l’entraîneur de fitness. Tyler Clark.

Le bégaiement de Kieran l’a laissé se sentir comme l’opprimé, tandis que Connor a été confronté à des questions sur sa masculinité après sept ans à jouer dans l’émission Lord Of The Dance de Michael Flatley.

Kieran et Connor étaient des opposés polaires tout au long de la série Channel 4.

Alors que Connor a été le favori, avec l’instructeur en chef Ant Middleton choqué qu’il n’ait pas d’expérience militaire, Keiran a été à l’arrière du peloton depuis le début.

Pete Dadds/Chaîne 4

La gamme complète de SAS Who Dares Wins[/caption]

S’exprimant avant la finale, Kieran a déclaré: « Je me sentais comme l’outsider, j’ai vu certaines des autres recrues le premier jour et elles étaient toutes énormes et j’ai pensé: » Pour quoi je me suis inscrit? ?’”

Il a ajouté : « J’ai toujours eu ce sens de la détermination, c’est parce que j’ai un trouble de la parole.

Pendant ce temps, Connor a déclaré: «Je voulais montrer à tous les jeunes danseurs masculins, ou à quiconque pratique un sport ou une discipline qui n’est pas perçu comme » viril « , que vous pouvez être fort, dur et surmonter les obstacles qui vous sont présentés. «

Il a ajouté: « Après avoir dit à tout le monde à quel point les danseurs sont durs, je savais que je ne pouvais pas abandonner. »

Sept

L’instructeur en chef de l’émission Channel 4 était Ant Middleton[/caption]

La finale de SAS Who ose Wins est diffusée sur Channel 4 dimanche à 21h.

Marie partage l’amour

Mary Berry est de retour avec une autre émission culinaire – mais cette fois ce n’est pas un concours.

Dans Love To Cook, la reine de la cuisine rencontrera des âmes sœurs qui aiment la nourriture et les amènera à partager leurs histoires et leurs recettes.

Rex

Mary Berry est de retour avec une autre émission de cuisine[/caption]

Mary a déclaré: «Ce spectacle est moi en un mot. Ma cuisine consiste à partager ce que je connais et que j’aime, à enseigner et à inspirer tout le monde à aimer cuisiner autant que moi.

«Au cours de la dernière année, beaucoup ont eu du temps à la maison de manière inattendue et ont trouvé que l’amour de la cuisine était réconfortant et guérisseur dans des moments très difficiles.

« Love To Cook, c’est juste célébrer cela, avec des personnages merveilleux alors que je parcoure les îles britanniques dans le but de rencontrer et de partager notre passion pour la nourriture. »

Le programme en six parties sera diffusé plus tard cette année sur BBC2.

Adam grillé a ses frites

L’ancien trafiquant de drogue Adam King parvient à transformer un interrogatoire difficile en quelque chose qui ressemble à un épisode de Come Dine With Me.

Toutes les recrues reçoivent une histoire de couverture qu’elles doivent utiliser en cas de capture par l’ennemi.

Pete Dadds/Chaîne 4

L’ancien trafiquant de drogue Adam King a été condamné à cinq ans pour trafic[/caption]

Mais quand Adam a offert un dîner poulet-frites en échange de la révélation de sa véritable identité aux interrogateurs. . . il saute dessus.

Et le père né à Cardiff, qui a été condamné à cinq ans pour trafic de drogue il y a dix ans, repère une assiette supplémentaire de nourriture qu’un de ses interrogateurs n’avait pas mangée et s’en moque aussi.

L’instructeur Jason Fox déclare : « Ce n’est pas un joueur d’équipe. Vous ne rompez pas avec votre histoire de couverture jusqu’au dernier moment.

Le flirt du DJ

L’ex-banquier DJ a droit à un barrage grossier après avoir tenté de flirter avec une interrogatrice pendant la finale.

Il pensait qu’il pourrait fléchir ses muscles et utiliser son charme sur un ancien expert militaire amené pour mettre les recrues à l’épreuve.

Pete Dadds / Canal 4

Un ex-banquier DJ essaie de flirter avec une interrogatrice[/caption]

Lorsqu’elle lui ordonne de se déshabiller, DJ, de Bedford, se met à lui sourire et à lui faire un clin d’œil. Mais ça ne se passe pas bien et elle se laisse abattre.

Elle fulmine : « Je ne suis pas ta putain de copine. Enlève tes vêtements, as-tu mis des sous-vêtements parce que je ne veux pas voir ce petit todger voler de sitôt.

« Je me bats, tu es ennuyeux. Honnêtement, j’attendais plus d’un garçon avec tes biceps et tes tatouages.

En regardant depuis une autre pièce, Ant dit en riant : « Il déteste ça, il dit : ‘C’est quoi ce bordel ? Comment puis-je charmer celui-ci ?’ Il ne peut pas !

Clive : Mon inquiétude

Le commentateur de football Clive Tyldesley estime que donner n’importe quel point de vue risque désormais de provoquer un contrecoup.

Il a déclaré: « C’est de moins en moins une bonne idée de partager votre opinion si vous avez un profil public, ce qui est dommage. »

Will Irlande/PinPep

Clive Tyldesley dit que donner n’importe quel point de vue risque de provoquer un contrecoup[/caption]

S’adressant au podcast ‎Life With Brian, Clive a ajouté : « J’espère m’assurer que les opinions que j’exprime ne sont pas insensibles.

« Ce n’est pas toujours facile de faire ça.

Tyler en cage ne sera pas brisé

Tyler Clark passe des heures enfermé dans une cage pendant l’émission de dimanche, mais refuse d’être dérouté.

Elle a déjà été condamnée à un an de prison pour avoir fait partie d’un gang de drogue d’un million de livres sterling.

Tyler estime que son temps derrière les barreaux lui a donné le courage de résister à tout ce que les héros des forces spéciales pourraient lui lancer pendant la phase d’interrogatoire du cours.

Tyler, de Cumbria, déclare : « Parfois, vous pouvez penser que vous êtes au point de rupture, mais vous ne l’êtes pas.

« J’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je peux mettre mon visage de guerre et me battre, je serai ce guerrier.

«Être envoyé en prison était horrible, je me souviendrai de ce sentiment pour le reste de ma vie.

Films de vairon

Tyler a été condamné à un an de prison pour avoir fait partie d’un gang de drogue[/caption]

«Je ne savais pas comment j’allais m’en sortir, mais soit tu en ressorts plus fort, soit ça va te briser.

« La vie en prison est exactement comme vous l’imaginez. C’était difficile, vous avez besoin d’amis en qui vous pouvez avoir confiance pour pouvoir vous en sortir.

Plus jeune recrue

La plus jeune recrue a déjà escaladé le camp de base de l’Everest – et Ant Middleton pense qu’elle fera le parfait soldat.

Justine Pellew-Harvey, maintenant âgée de 19 ans, envisage de rejoindre l’armée après avoir atteint le dernier jour du cours.

Pete Dadds / Canal 4

Justine Pellew-Harvey est la plus jeune recrue[/caption]





Elle a déclaré: «Je ne me vois pas faire autre chose que d’avoir une carrière militaire.

« C’est de la discipline, c’est de l’entraînement, c’est du leadership.

Dans la série, Ant lui dit : « Tu as fait un travail absolument incroyable, tu as 18 ans et je n’arrive pas à croire à quel point tu as parcouru. »