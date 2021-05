Les finalistes de la Ligue des champions, Chelsea, Man City, dirigent le football anglais depuis une décennie. Voici pourquoi cela continuera

La finale de la Ligue des champions prouve, en un sens, que l’argent rachète le succès. Chelsea vs Manchester City est l’équipe financée par un oligarque russe contre le club qui a été transformé par la puissance financière du cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan d’Abu Dhabi. Ce sont deux clubs qui sont passés du statut de rans à celui de superpuissances du football anglais en moins de 20 ans.

Treize des 22 grands honneurs de City ont été remportés depuis la prise de contrôle de Sheikh Mansour en 2008, tandis que 16 des 26 ligues et coupes majeures de Chelsea ont été remportées depuis que Roman Abramovich a acheté le club en 2003. L’investissement d’Abramovich a déjà permis de livrer une Ligue des champions. titre à Chelsea, avec la victoire 2012 contre le Bayern Munich.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– ESPN Soccer Champions Pick ‘Em: Participez à 4000 $ de cartes-cadeaux Amazon.com

En Angleterre, malgré la puissance traditionnelle de Manchester United, Liverpool et Arsenal, City et Chelsea ont dominé la dernière décennie. À eux deux, ils ont remporté sept des 10 derniers titres de Premier League et sont à une certaine distance du reste en termes de trophées remportés au cours de cette période – City en a remporté neuf et Chelsea huit, avec United (quatre avant la Ligue Europa de mercredi. finale contre Villarreal), Arsenal (quatre) et Liverpool (deux) traînant dans leur sillage.

Mais s’agit-il vraiment de l’argent d’Abramovich et du cheikh Mansour?

Incontestablement, les deux milliardaires ont utilisé leur puissance financière pour attirer certains des meilleurs joueurs du monde à Stamford Bridge et à l’Etihad Stadium respectivement, mais d’autres clubs ont dépensé des fortunes comparatives sur les joueurs et n’ont pas été en mesure d’égaler le succès de Chelsea et City. Dans les deux clubs, l’investissement sur le terrain a été égalé par des dépenses similaires en coulisse – comme le recrutement des meilleurs administrateurs et entraîneurs, ainsi que la construction d’installations de classe mondiale pour que les joueurs perfectionnent leurs compétences.

L’argent parle sans aucun doute, et c’est pourquoi Chelsea et City se préparent à se rencontrer à Porto pour disputer la finale de la Ligue des champions, mais ESPN est allé sous la surface pour identifier pourquoi les dépenses de transfert ne sont pas la seule raison pour laquelle elles sont devenues les équipes puissantes de Football anglais et peut-être même européen.





Transferts

Lorsqu’il s’agit d’analyser les facteurs clés de la montée en puissance de City et Chelsea, les dépenses de transfert seront toujours le principal facteur. Les deux clubs ont tout simplement changé le visage du football avec leur énorme investissement dans les joueurs.

La frénésie de dépenses de 315 millions de dollars (222,5 millions de livres sterling) de l’été dernier a permis à Chelsea de dépasser la barre des 2,8 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) en termes de recrutement de joueurs depuis l’arrivée d’Abramovich, avec 102 millions de dollars (72 millions de livres sterling) signant Kai Havertz du Bayer Leverkusen établissant un nouveau record de club. pour une dépense sur un seul joueur. City, quant à lui, a dépensé 2,4 milliards de dollars (1,7 milliard de livres sterling) en frais de transfert au cours des 13 années écoulées depuis la prise de fonction de Sheikh Mansour. La signature du record britannique de 46 millions de dollars (32,5 millions de livres sterling) de Robinho du Real Madrid, le jour de la prise de contrôle en septembre 2008, était une déclaration claire de ce qui allait se passer.

Des sources ont déclaré à ESPN que City s’était engagé dans une «stratégie d’acquisition accélérée» délibérée dans les premières années de la propriété de Sheikh Mansour afin de combler l’écart avec Chelsea et Manchester United. Entre 2008 et 2011, City a dépensé 421 millions de dollars (297,8 millions de livres sterling) uniquement en transferts. Malgré leurs énormes dépenses sous Sheikh Mansour, la signature du record de City est relativement modeste de 91 millions de dollars (64,3 millions de livres sterling) pour le défenseur de Benfica Ruben Dias l’été dernier.

Au cours des 10 dernières années, les dépenses nettes de City (total dépensé pour les joueurs moins les frais totaux reçus pour les transferts sortants) sur les joueurs se sont élevées à 1,3 milliard de dollars (867,28 millions de livres sterling), le plus élevé de la Premier League pendant cette période, avec Manchester United deuxième à 1,2 milliard de dollars (814,75 millions de livres sterling). Chelsea, quant à lui, a profité des départs d’Eden Hazard (146 M $ / 103,5 M £ vers le Real Madrid), Diego Costa (76 M $ / 54 M £ vers l’Atletico Madrid) et Oscar (76 M $ / 54 M £ vers Shanghai SIPG) pour enregistrer une dépense nette de seulement 581 millions de dollars (410,3 millions de livres sterling) au cours de la dernière décennie.

City a tendance à lever peu des joueurs qui partent, avec le transfert de 57,3 millions de dollars (40,5 millions de livres sterling) de Leroy Sane au Bayern Munich l’été dernier, éclipsant Danilo (47 millions de dollars / 33,3 millions de livres sterling à la Juventus) en tant que transfert sortant record du club.

2 Liés

Développement de la jeunesse

Une source a déclaré à ESPN que Chelsea et City ont des «années-lumière» d’avance sur leurs rivaux de Premier League en ce qui concerne le développement de jeunes joueurs grâce à leurs systèmes d’académie.

Chelsea a une longueur d’avance sur City dans ce domaine, ayant donné la priorité à cela dans les premières années de la propriété d’Abramovich, et a vu 46 diplômés de l’académie jouer pour la première équipe depuis 2003. Samedi, Mason Mount, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Reece James et Billy Gilmour pourraient tous terminer le voyage de l’académie à la finale de la Ligue des champions s’ils jouent à Porto. Le défenseur de la ville Nathan Ake est un autre produit de l’académie de Chelsea.

Chelsea a remporté la FA Youth Cup à sept reprises depuis 2010 et a été finaliste à deux reprises au cours de cette période. L’équipe des moins de 19 ans du club a également remporté la Ligue de la jeunesse de l’UEFA en 2015 et 2016. Neil Bath, responsable du développement de la jeunesse à Chelsea, est au club depuis 1993.

À Manchester, City a utilisé le système des jeunes de Chelsea comme modèle pour sa propre académie et voit maintenant les fruits de son investissement sous la forme de Phil Foden, 20 ans, qui, ayant rejoint le club à l’âge de quatre ans, est maintenant le diplômé de leur programme de développement de la jeunesse et est devenu une figure clé de l’équipe de Pep Guardiola cette saison.

Depuis 2008, 44 diplômés de l’académie ont progressé dans la première équipe de City et bien que le club n’ait remporté qu’une seule FA Youth Cup au cours des 10 dernières années, ils ont été les finalistes perdants à quatre reprises: trois de ces défaites sont survenues contre Chelsea. Cette saison, City a remporté les titres de Premier League U23 et U18.

Les deux clubs ont été critiqués pour leur soi-disant approche de «récolte», en recrutant les meilleurs jeunes talents mondiaux puis en les prêtant à des clubs frères ou partenaires. En 2020-2021, City a prêté 32 de leurs jeunes, tandis que 24 des jeunes joueurs de Chelsea ont passé du temps en prêt loin de Stamford Bridge.

La domination de Manchester City et de Chelsea au cours de la dernière décennie culminera avec la finale de la Ligue des champions de samedi. Shaun Botterill / Getty Images

Administrateurs

City et Chelsea sont considérés comme employant certains des administrateurs les plus astucieux et les plus respectés du jeu, Abramovich et Sheikh Mansour déléguant respectivement la gestion quotidienne de leurs clubs à Marina Granovskaia et Khaldoon al Mubarak.

Granovskaia, un russo-canadien, travaille pour Abramovich depuis ses débuts en tant qu’assistant personnel de la compagnie pétrolière Sibneft en 1997. Ayant déjà siégé au conseil d’administration de Chelsea, Granovskaia a été promu au poste de directeur général de Chelsea en 2014 et est chargé de superviser les transferts et l’activité commerciale du club. Des sources au sein du jeu ont déclaré à ESPN que Granovskaia est un négociateur redoutable et auquel Abramovich fait entièrement confiance.

À City, Al Mubarak combine son rôle de président avec son poste de directeur général de la Mubadala Development Company, le fonds souverain d’Abu Dhabi avec des actifs de 523 milliards de dollars (370 milliards de livres sterling).

Al Mubarak a supervisé le recrutement des anciens cadres de Barcelone Ferran Soriano et Txiki Begiristain en 2012 en tant que directeur général et directeur du football, respectivement, à City. Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola avait déménagé à City en 2016 pour travailler avec Soriano et Begiristain, mais que sa décision de signer un nouveau contrat cette saison était due à son admiration pour Al Mubarak. Des sources ont déclaré que l’axe d’Al Mubarak et Soriano dans la salle de conférence de la ville a été aussi crucial pour leur succès ces derniers temps que l’impact de Guardiola sur l’équipe.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Infrastructure

Le terrain d’entraînement de Chelsea à Cobham, dont la construction a coûté 28 millions de dollars (20 millions de livres sterling) avant son ouverture en 2007, abrite toutes les opérations de football du club, y compris les équipes masculines et féminines. Il dispose de 30 emplacements, trois avec chauffage par le sol et six qui répondent aux normes de la Premier League, ainsi que des installations supplémentaires telles que des piscines d’immersion et un centre de rééducation. Ayant déjà formé dans des installations désuètes et balayées par le vent près de l’aéroport d’Heathrow, le déménagement de Chelsea à Cobham a été décrit comme un « pas en avant significatif » par Jose Mourinho lors de son premier passage en tant que manager.

À Manchester, la City Football Academy (CFA) du Campus Etihad, qui a été construite pour refléter le complexe Milanello de renommée mondiale de l’AC Milan, a coûté 283 millions de dollars (200 millions de livres sterling) à construire avant son ouverture en 2014. Le complexe accueille toutes les équipes de City et dispose également d’un mini stade utilisé par les équipes de jeunes et les équipes féminines du club. Le CFA dispose également d’un bâtiment de première équipe autonome qui comprend un terrain entièrement clos qui permet aux joueurs de Guardiola de s’entraîner dans un environnement sans vent.

Faire appel

Des sources ont déclaré à ESPN que la capacité de Chelsea à rivaliser avec les clubs de Manchester sur le marché des transferts est due au club exploitant à la fois l’investissement réalisé par Abramovich, mais aussi le statut de l’équipe en tant que club le plus titré de Londres ces derniers temps.

City et United ont été obligés de payer des salaires plus élevés dans le passé pour persuader les joueurs de déménager à Manchester plutôt qu’à Londres, et Chelsea a fait de sa position dans la capitale un élément central de sa stratégie de recrutement. En 2012, ils ont repoussé la forte concurrence de City et United pour signer Hazard de Lille, des sources affirmant que la perspective de vivre à Londres avait aidé à inverser l’accord pour l’international belge. Chelsea utilisera également l’appel de Londres dans ses efforts pour signer Erling Haaland du Borussia Dortmund.

City, quant à lui, souligne la poursuite de l’excellence dans tous les domaines – leur terrain d’entraînement de classe mondiale, la présence de Guardiola, un succès constant – comme cruciale pour attirer de nouvelles recrues.

jouer 1:13 Nedum Onuoha récapitule l’impressionnante victoire de Manchester City sur Everton en Premier League.

L’avenir

L’avenir s’annonce prometteur pour les deux clubs et il est peu probable que la victoire ou la défaite de la finale de la Ligue des champions altère l’élan vers l’avant à l’Etihad et à Stamford Bridge. Guardiola s’est engagé à City jusqu’à au moins la fin de la saison 2022-23, après avoir prolongé son contrat au club plus tôt ce trimestre, tandis que Thomas Tuchel pourrait également être récompensé par un contrat plus long cet été après avoir transformé Chelsea depuis le remplacement du limogé Frank Lampard. en tant que manager sur un contrat de 18 mois en janvier.

Le milieu de terrain de la ville Kevin De Bruyne a signé un nouveau contrat à long terme ces derniers mois, Raheem Sterling est un autre joueur qui devrait conclure un nouvel accord alors que l’avenir est assuré chez de jeunes joueurs tels que Foden, Dias et Ferran Torres. L’équipe de Chelsea compte également des joueurs au début de la vingtaine tels que Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic et Timo Werner, et ils rivaliseront avec City dans la course pour signer Haaland et Harry Kane dans les prochaines fenêtres de transfert.

Les deux clubs étant déjà assurés du football de la Ligue des champions la saison prochaine sous la responsabilité d’entraîneurs d’élite et avec le soutien de propriétaires extrêmement riches, l’ère de domination de Chelsea et de City pourrait se prolonger encore 10 ans.