Les finalistes d’America’s Got Talent joueront “Magic Shadows” à Fairfield

Le public découvrira une forme d’art théâtral de danse des ombres alors que Catapult Entertainment présentera « Magic Shadows » à Fairfield le 9 février à 20 h. Les billets coûtent 36 $ (frais de billetterie compris). Achetez des billets par téléphone au 513-867-5348, arrêtez-vous au Fairfield Community Arts Centre ou commandez des billets en ligne au FairfieldOH.gov/Tickets.

L’art de la danse des ombres combine la danse, le conte et la sculpture. Les danseurs travaillent ensemble pour créer des illusions d’ombres qui accompagnent la musique et la narration.

«Catapult est une compagnie de théâtre d’illusions d’ombres. Nous utilisons donc la danse et les corps derrière un écran pour créer des images, et avec ces images, nous racontons des histoires », a déclaré Adam Battelstein, directeur fondateur de Catapult Entertainment.

Il a dit que c’était comme les ombres des mains, mais en utilisant plusieurs corps pour créer des formes.

« Magic Shadows » est un spectacle de 75 minutes, interprété par sept à huit danseurs.

« Le format est comme un concert de danse, donc il y a plusieurs pièces ou œuvres de différentes durées. Certains d’entre eux seront courts, environ cinq minutes, ou une histoire courte, et d’autres dureront 18 à 20 minutes d’une histoire plus longue, mais il y a un mélange », a déclaré Battelstein.

Chaque histoire a un titre, un début, un milieu et une fin. Les lumières s’éteindront entre les pièces au début de chaque histoire.

« Nous racontons les histoires en créant des images, donc il n’y a pas de mots dans la performance. Tout est raconté à travers des images visuelles, ce qui est un grand avantage lorsque vous partez en tournée internationale, car vous n’avez pas de barrière linguistique. C’est un langage que tout le monde peut comprendre », a déclaré Battelstein.

Avec le genre d’histoires que nous racontons, dit-il, le sens ne fait aucun doute. “Le sens est clair, et ce qui est étonnant, c’est la façon dont nous racontons les histoires en nous dissolvant d’une forme dans une autre et en interagissant sur scène.”

« Il faut le voir pour le comprendre. La raison pour laquelle nous appelons cela « magie » est parce que c’est comme un spectacle de magie, où nous effectuons ces transformations d’une forme à l’autre. Vous ne pourrez pas comprendre comment nous procédons, et cela crée un certain mystère et une certaine excitation. Ensuite, ces images raconteront une histoire, et les histoires peuvent être émouvantes, et certaines d’entre elles sont drôles », a déclaré Battelstein.

Le spectacle s’adresse à un public de tous âges et regorge de centaines de transformations du début à la fin.

Sheldrick a déclaré que “Magic Shadows” est une série de huit histoires différentes, dont les Quatre Saisons de Vivaldi, dans lesquelles des danseurs se transforment en montagne, en éléphant, en dragon ou même en hélicoptère et parcourent le monde de Pékin à Paris.

« Celui-ci est connu par son nom, car il est mis en musique sur « Les Quatre Saisons » d’Antonio Vivaldi et il donne une expression musicale à chaque saison de l’année. Cela a été un énorme succès, mais l’ensemble du spectacle est rempli d’images emblématiques, édifiantes et poignantes. Tout le monde a adoré leurs performances, où qu’ils soient », a déclaré Sheldrick.

Le spectacle comprend également une danse des ombres spéciale utilisant une technologie de pointe pour créer des ombres colorées, une technique unique à Catapult. La danse amène les danseurs devant l’écran et crée un spectacle de couleurs époustouflant et inoubliable.

« Il s’agit d’une entreprise de performance de classe mondiale et nous sommes vraiment ravis de les avoir ici à Fairfield », a déclaré Sheldrick. “Le public va être étourdi et heureux, et il ne regardera plus jamais sa propre ombre de la même manière.”

Comment y aller

Quoi: Catapult Entertainment présente « Magic Shadows »

Quand: 9 février à 20h

Où: Centre des arts communautaires de Fairfield, 411 Wessel Drive à Fairfield

Coût: Les billets coûtent 36 $; (comprend les frais de billetterie.)

Plus d’informations: Commandez des billets par téléphone au 513-867-5348, arrêtez-vous au Fairfield Community Arts Centre ou achetez des billets en ligne au FairfieldOH.gov/Tickets. Tous les âges montrent.