Les finales NBA des Bucks-Suns attirent 9,9 millions de téléspectateurs, en hausse de 32 % par rapport à 2020

Le dernier match de la série finale de la National Basketball Association mettant en vedette les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns a attiré 12,5 millions de téléspectateurs mardi, en hausse de 50% par rapport au match 6 de la série 2020, qui s’est joué en octobre en raison de la pandémie de Covid. Mais dans l’ensemble, la série a encore attiré moins de téléspectateurs que les trois précédentes finales NBA disputées avant la pandémie.

Les Bucks ont battu les Suns 108-95 lors du sixième match de la finale NBA, remportant leur premier titre en 50 ans. La star des Bucks, Giannis Antetokounmpo, a remporté le titre de MVP des finales de la NBA après avoir marqué 50 points et 14 rebonds, un record, et mené l’équipe à son premier championnat depuis 1971.

Le concours a culminé à 16,5 millions de téléspectateurs à 23 h, heure de l’Est, et la série a réuni en moyenne 9,9 millions de téléspectateurs. C’est une augmentation de 32% par rapport à la série finale de la bulle NBA 2020 mettant en vedette les Lakers de Los Angeles et Miami Heat, et aucun spectateur. Cette série de six matchs a été jouée en octobre en raison de la pandémie et a attiré en moyenne 7,5 millions de téléspectateurs, en baisse de 51% par rapport à la série 2019.

Les finales de la NBA se jouent généralement en juin, et les responsables de la ligue notent que juillet est la pire période de l’année pour les niveaux PUT (personnes utilisant des téléviseurs).

Pourtant, la série 2021 a aidé la ligue à rebondir après une baisse d’audience lorsque le match 1 a attiré 8,5 millions de téléspectateurs pour deux clubs de plus petit marché. C’était en hausse de 13% par rapport à l’année dernière, et Game 2 était en hausse de 41% et a culminé à environ 11 millions de téléspectateurs.

La série Bucks-Suns a attiré en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs au cours des quatre premiers matchs et 9,5 millions pour le cinquième match, qui s’est joué samedi dernier. La dernière fois qu’un match de finale a été joué un samedi, c’était en 1981. Dans les cercles médiatiques, certains se sont demandé pourquoi la NBA n’avait pas prévu de créneau horaire le dimanche, estimant que ce jour-là générerait plus de téléspectateurs.

La finale de la NBA a eu lieu pour la dernière fois au mois de juin 2019, lorsque les Golden State Warriors et les Toronto Raptors ont attiré 13,3 millions de téléspectateurs pour le premier match de la série. L’ensemble de six matchs a attiré en moyenne 15,1 millions de téléspectateurs. La série 2018 (Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers), mettant en vedette les plus grandes stars de la NBA à LeBron James et Steph Curry, a atteint en moyenne 17,6 millions en quatre matchs. Et la série de cinq matchs en 2017, incluant les deux mêmes équipes, a rassemblé en moyenne 20,4 millions de téléspectateurs.

La finale de la NBA 2021 était la première fois en 10 ans que la ligue avait sa série de championnats sans que James ou Curry ne soient impliqués.