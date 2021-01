La finale de la Coupe Davis 2021 se déroulera sur 11 jours au lieu de sept et se déroulera presque certainement dans trois villes, a confirmé lundi la Fédération internationale de tennis (ITF).

Les changements proposés par Kosmos Tennis, partenaire de l’événement de l’ITF, la société d’investissement espagnole qui injecte 3 milliards de dollars sur 25 ans, ont été approuvés par le conseil d’administration de l’ITF.

L’événement de cette année est prévu du 25 novembre au 5 décembre.

L’ITF a confirmé que deux autres villes européennes étaient recherchées pour partager la mise en scène de la finale 2021 avec Madrid, qui a accueilli la première édition de la compétition remaniée en 2019.

Un autre changement consiste à réduire les finales de 18 à 16 équipes à partir de 2022.

« Nous voulons améliorer les choses pour les joueurs, mieux pour les fans et mieux pour les équipes », a déclaré à Reuters Kris Dent, directeur exécutif senior ITF, Tennis professionnel.

«Les gens adorent l’idée que les meilleures équipes du monde se réunissent pour un seul événement, mais sept jours, en particulier le lendemain des finales ATP, ce n’est tout simplement pas possible, donc ces changements, nous pensons, rendront une grande compétition encore plus grande.»

L’épreuve par équipe masculine de 121 ans a subi une refonte majeure en 2019 avec le format de match aller et retour de la saison remplacé par un format de type Coupe du monde de football avec les 18 meilleures nations se battant pour le titre à la Caja Magica de Madrid en novembre.

Bien qu’il y ait eu des éloges pour le nouvel événement qui s’est terminé avec Rafa Nadal menant l’Espagne à la victoire contre le Canada en finale, la logistique de jouer 25 matchs nuls, chacun composé de deux simples et un double, sur trois courts en sept jours était difficile.

Un match nul entre les États-Unis et l’Italie s’est terminé à 4 heures du matin, heure locale.

« Nous pensons que nous avons fait un grand événement en 2019, mais il y avait certainement des choses à améliorer, comme le calendrier et la fréquentation dans les tribunes », a déclaré le directeur de la finale de la Coupe Davis, Albert Costa, à Reuters.

«Avec le nouveau format et le nouveau projet que nous avons maintenant, je pense que nous allons résoudre tous ces problèmes. Onze jours, c’est mieux pour les joueurs car on ne peut pas jouer cinq matchs nuls en sept jours.

Un processus d’appel d’offres de 10 semaines s’est ouvert lundi pour les villes européennes désireuses de rejoindre Madrid pour accueillir la finale 2021.

Turin, le nouvel hôte des finales ATP, serait une option logique alors que Londres est un autre co-hôte potentiel.

Les deux villes supplémentaires accueilleraient chacune deux phases de groupes et un quart de finale chacune, Madrid accueillant deux phases de groupes, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale.

« Les joueurs à qui nous avons parlé ces derniers jours seulement ont montré un réel enthousiasme à l’idée de pouvoir ajouter quelques villes supplémentaires, ce qui en fait encore plus une Coupe du monde de tennis », a déclaré Dent.

«Nous sommes tranquillement convaincus que nous obtiendrons une bonne manifestation d’intérêt.»

Une décision finale est attendue d’ici mars sur la base des propositions d’hébergement et de contingence COVID-19 reçues des soumissionnaires.

L’événement de l’année dernière a été reporté en raison de la pandémie.

Costa estime que trois villes permettraient à plus de fans «à domicile» – un aspect traditionnel de la Coupe Davis.

« Trois pays hôtes signifient un public plus large et plus de fans pourront voir leurs joueurs chez eux et c’est quelque chose que les joueurs aiment et les fans aiment », a déclaré l’Espagnol.

La réduction à 16 nations pour la finale à partir de 2022 conduirait également à un format « plus propre », dit Costa, avec quatre groupes de quatre et les deux premiers progressant vers les quarts de finale.

Douze des 16 nations passeraient les matches de qualification organisés plus tôt dans l’année, avec deux wildcards de l’ITF et les gagnants et les finalistes de l’événement 2021.