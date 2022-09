DeKalb High School accueillera les finales IHSA Girls Badminton State, a annoncé lundi l’IHSA.

DeKalb sera l’hôte de 2023 jusqu’en 2025 au moins. Le directeur sportif Peter Goff a déclaré que l’entraîneur de badminton Zach Effler souhaitait organiser le tournoi depuis un certain temps, et son travail acharné, ainsi que le travail du comité des installations de l’école, ont rendu l’offre possible. .”

“Cela a été un rêve de Zach”, a déclaré Goff. “Quand je suis arrivé ici il y a quatre ans, il en a parlé, et c’était comme oh, d’accord. Ensuite, nous sommes entrés dans le DVC, et j’ai pris la relève pour le badminton, et le DVC est une conférence de badminton très vantée. Naperville North, Neuqua Valley, tous sont vraiment bons. Ils ont dit que nous avions les installations pour faire cela, pour accueillir cela. Nous savions qu’il allait faire l’objet d’une offre et Zach a travaillé dessus pendant un bon moment et l’a présenté au comité la semaine dernière.

Les responsables de l’IHSA ont visité les installations il y a quelques semaines et lundi, l’instance dirigeante a annoncé que l’offre était celle de DeKalb.

Goff a déclaré que même si l’événement utilisera certainement le terrain de l’école, les matchs de championnat auront lieu au Dayton Gymnasium.

“Le terrain sera beaucoup utilisé, mais la meilleure chose est que nous utiliserons le Dayton et créerons une atmosphère semblable à celle d’une arène”, a déclaré Goff. “Un peu comme l’US Open. Nous présenterons les athlètes et en ferons un événement important pour les étudiants-athlètes. Laissez-les passer le temps de leur vie.

Trois autres sites ont soumis des offres pour accueillir le tournoi d’État. L’IHSA n’a pas communiqué les noms des trois autres soumissionnaires.

DeKalb High School sera le septième lieu à accueillir le tournoi d’État lorsque l’édition 2023 se déroulera les 12 et 13 mai 2023. La première finale d’État de badminton pour filles de l’IHSA a eu lieu à New Trier West en 1977. En 1980, Evanston Township High School a accueilli pour la première fois, en commençant une rotation annuelle entre New Trier et Evanston qui durerait jusqu’en 2002. Downers Grove North a ensuite accueilli pendant trois ans, avant que l’Eastern Illinois University ne reprenne les fonctions d’hébergement en 2006, qu’ils ont poursuivi jusqu’en 2019. La série d’états 2020 était annulé en raison de la pandémie, et Hinsdale South accueilli en 2021 et 2022.

Le directeur exécutif de l’IHSA, Craig Anderson, a laissé entendre dans un communiqué que l’accord pourrait s’étendre au-delà de trois ans.

“Nous sommes ravis de trouver une nouvelle maison pour les finales nationales de badminton féminin”, a déclaré le directeur exécutif de l’IHSA, Craig Anderson. « Les installations de DeKalb sont incomparables, et nous croyons qu’ils ont la vision de faire passer cet événement au niveau supérieur. Le badminton d’État a une longue histoire d’hébergement, et nous espérons faire de DeKalb sa maison pour les années à venir.