Un juge du Texas a émis un « conseil important pour Zoom » après qu’un avocat a utilisé un filtre pour chat lors d’une audience virtuelle.

Le juge Roy Ferguson a tweeté à propos d’un incident récent lorsque l’avocat Rod Ponton s’est présenté pour présenter une affaire devant le 394th District Court du Texas avec le filtre d’un joli chaton.

« Je ne sais pas comment le supprimer », a déclaré Ponton dans un extrait du flux en direct que le tribunal a partagé sur YouTube intitulé Kitten Zoom Filter Mishap. « Je suis ici en direct, je ne suis pas un chat. »

Ferguson a essayé de parcourir Ponton pour savoir comment corriger ses paramètres. Il a tweeté sur l’accident mardi.

«Si un enfant a utilisé votre ordinateur, avant de vous joindre à une audience virtuelle, vérifiez les options de zoom vidéo pour vous assurer que les filtres sont désactivés. Ce chaton vient de faire une annonce officielle sur un cas dans le 394e (son activé). #Lawtwitter #OhNon,» Ferguson a écrit.

De plus en plus de tribunaux et d’organismes publics se sont tournés vers des réunions virtuelles au milieu de la pandémie de coronavirus. Mis à part les problèmes de filtrage occasionnels, il y a eu des problèmes audio et d’autres problèmes, certains ne se désactivant pas eux-mêmes.

Un membre du conseil scolaire du New Jersey a démissionné en novembre après avoir accidentellement diffusé sa pause dans la salle de bain lors d’une réunion du conseil.

Vice.com a rapporté que Ponton utilisait l’ordinateur de sa secrétaire et que l’affaire impliquait un homme essayant de quitter le pays avec de la contrebande.

L’incident du filtre de chat ressemblait à un sketch d’un épisode en direct du samedi soir d’avril impliquant un filtre Snapchat.

«Ces moments amusants sont un sous-produit du dévouement de la profession juridique à faire en sorte que le système judiciaire continue de fonctionner en ces temps difficiles», a déclaré Ferguson tweeté. « Toutes les personnes impliquées l’ont traité avec dignité, et l’avocat filtré a fait preuve d’une grâce incroyable. Un vrai professionnalisme partout! »

Dans une interview avec le New York Times, Ponton a déclaré qu’il avait fallu moins d’une minute pour désactiver le filtre.

«Si je peux faire rire le pays pendant un moment dans ces moments difficiles qu’ils traversent, je suis heureux de les laisser faire cela à mes dépens», a-t-il déclaré.

