Les fils échoués du Shakhtar Donetsk

Tout s’est passé si vite. Au cours de ces premiers jours frénétiques qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de cette année, le Shakhtar Donetsk, l’un des clubs les plus puissants d’Europe de l’Est, a agi rapidement pour évacuer ses équipes et les membres de son personnel hors de danger. Les joueurs étrangers ont réuni leurs familles et ont retrouvé le chemin du retour. Des parties de la première équipe se sont retrouvées en Turquie, puis en Slovénie, établissant une base à partir de laquelle elles ont disputé des matchs amicaux pour sensibiliser le public et gagner de l’argent et ont maintenu en vie les espoirs de l’Ukraine de se qualifier pour la Coupe du monde.

Mais des dizaines de joueurs et de membres du personnel de l’académie des jeunes du Shakhtar avaient également besoin d’un sanctuaire. Des appels téléphoniques ont été passés. Des bus ont été organisés. Mais les décisions devaient être prises rapidement et seules une douzaine de mères ont pu accompagner les garçons pendant le voyage. (Les règles du temps de guerre exigeaient que leurs pères – tous les hommes en âge de combattre, en fait, âgés de 18 à 60 ans – devaient rester en Ukraine.) D’autres familles ont fait des choix différents : rester avec des maris et des parents, envoyer leurs garçons seuls. Toutes les options étaient imparfaites. Aucune des décisions n’a été facile.