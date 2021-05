Les fils de Sam de Netflix: une descente dans les ténèbres sont-ils basés sur une histoire vraie?

NETFLIX dévoile une autre histoire effrayante à son public, cette fois avec The Sons of Sam: A Descent into Darkness.

La série en quatre parties parle d’un tueur en série qui a terrorisé New York dans les années 1970 – mais est-ce une histoire vraie?

2 David Berkowtiz (au centre) est un tueur en série de New York Crédits: Getty

Est-ce que The Sons of Sam est basé sur une histoire vraie?

The Sons of Sam est une série documentaire Netflix qui couvre la véritable histoire du meurtrier David Berkowitz.

Son règne de terreur d’un an a commencé à l’été 1976.

À l’aide d’un revolver Bulldog de calibre .44, Bertkowitz a tué six personnes et en a blessé sept autres en juillet 1977.

Il s’est surnommé le fils de Sam.

2 New York a été terrorisée dans les années 1970 par Bertkowitz Crédit: AP

Qui étaient les fils de Sam?

Il n’y avait qu’un seul Fils de Sam – David Bertkowitz – mais il y a des spéculations qu’il y en a plus, et il ne travaillait pas seul, d’où le nom du documentaire Les Fils de Sam.

Il est incarcéré depuis son arrestation et purge six peines de prison à perpétuité consécutives.

Au milieu des années 1990, il a modifié ses aveux pour affirmer qu’il avait été membre d’un culte satanique violent qui a orchestré les incidents comme un meurtre rituel.

Quelques autorités chargées de l’application de la loi ont déclaré que ses allégations étaient peut-être crédibles, mais il reste la seule personne jamais accusée de la fusillade.

Une nouvelle enquête sur les meurtres a débuté en 1996, mais a été suspendue indéfiniment après des conclusions peu concluantes.

Comment le livre de Maury Terry, The Ultimate Evil, est-il lié aux Sons of Sam?

Le documentaire est basé sur le livre de Maury Terry et se concentre sur ses découvertes.

Il examine si David Berkowitz a tué par lui-même ou s’il avait des complices.

Le synopsis du livre est: « Une enquête terrifiante sur l’un des cultes sataniques les plus dangereux d’Amérique, un exposé extraordinaire qui présente de nouvelles preuves liant Charles Manson et le Fils de Sam au réseau culte. 20 photographies en noir et blanc. »