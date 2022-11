Les fils de la Légion américaine organiseront un petit-déjeuner buffet le 20 novembre à Plano – Shaw Local

Les Fils de la Légion américaine de Plano Post 395 organiseront un petit-déjeuner buffet à volonté de 8h00 à 11h00 le dimanche 20 novembre.

Les plats au menu comprennent des œufs brouillés, des pommes de terre, du bacon, des saucisses, des crêpes et des omelettes sur commande.

Le petit-déjeuner sera servi à l’American Legion Post, 510 E. Dearborn St. à Plano. Les billets adultes coûtent 12 $. Les billets pour les enfants de moins de 11 ans coûtent 6 $.

Tous les profits du petit-déjeuner serviront à payer les factures médicales de Matthew Gibson, un jeune vétéran de Plano qui a besoin d’une greffe du cœur. Gibson a contracté un virus alors qu’il servait dans l’armée en Irak et a souffert d’insuffisance cardiaque à la suite de sa maladie.

Profitez d’un petit-déjeuner buffet abordable et aidez les Sons of the American Legion à collecter des fonds pour soutenir Gibson.