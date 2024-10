Les fils de Diddy ont tenté de combattre Ray J, brisés par Chris Brown

DiddyLes fils de étaient sur le point de se lancer dans une bagarre totale avec Ray J lors d’une récente fête d’Halloween… mais ont mis leurs projets sur pause grâce à un héros inattendu.

Des sources disent à TMZ… les 3 fils du magnat du rap, chrétien, Quincyet Justins’est lancé dans une confrontation houleuse avec l’influenceur extérieur Ray J Tara ElectreLa fête d’Halloween de Unruly Agency à Los Angeles ce week-end.

On nous dit que lorsque la fête s’est terminée au petit matin, Ray J s’est rendu au parking avec son équipe, Ambre Rose, et gérant David Weintraub … mais a été confronté aux 3 fils de Diddy.





Des sources affirment que les frères et sœurs ont entouré le chanteur, car ils étaient bouleversés par certains commentaires publics que Ray J a faits à propos du fondateur de Bad Boy Records au milieu de ses problèmes juridiques.



TMZ.com

On nous dit que les choses se sont échauffées entre les hommes… le groupe se mettant face à face et se cognant la poitrine. Des sources affirment que Justin et Christian ont clairement indiqué qu’ils voulaient se battre.

L’incident n’a cependant pas dégénéré plus loin que cela… Chris Brunqui a été témoin de tout ce qui se passait depuis sa voiture, s’est précipité dehors et a désamorcé la situation avec le manager de Ray, David, en éloignant Justin et Christian.

On nous a dit que d’autres sont également intervenus pour remédier à la situation… sans faire de blessés.

Ce n’était pas non plus la première fois que les fils de Diddy affrontaient Ray J… car on nous dit que les enfants l’ont approché plusieurs fois avant de discuter des commentaires du chanteur. On nous dit que Christian, Quincy et Justin ont essayé de combattre Ray J à trois reprises dans des contextes différents.

On nous dit que Ray J a toujours été disposé à avoir une conversation avec les fils de Diddy… cependant, il était prêt à combattre le trio après qu’ils aient fait des commentaires irrespectueux à son égard.

Des sources disent que Ray J considère toujours Diddy et ses enfants comme une famille… alors, il a refusé de se laisser agresser par les « petits enfants ».