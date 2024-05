Les fils de Céline Dion la soutiennent dans un extrait en larmes de « Je suis : Céline Dion »

Les fils de Céline Dion montrent leur soutien alors que la chanteuse de 56 ans fond en larmes

Une nouvelle bande-annonce est en ligne pour le prochain documentaire d’Amazon Prime, Je suis : Céline Dion,dans lequel la chanteuse légendaire Céline fond en larmes alors qu’elle lutte contre le syndrome de la personne raide.

Céline Dion, qui partage des fils René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy avec son défunt mari René Angélil, parle de sa lutte désespérée pour sauver sa voix, déclarant : « Ma voix est le chef d’orchestre de ma vie. »

La bande-annonce présente le film le 25 juin et montre sa détermination à chanter à nouveau malgré ses problèmes de santé.

Dans une scène touchante, Céline dit à son fils « Je t’aime » en français, suivi d’une douce étreinte, soulignant l’amour et la force qui la permettent de traverser ces moments difficiles.

La bande-annonce publiée offre un aperçu émouvant du combat déchirant du chanteur emblématique contre les troubles neurologiques.

L’aperçu révèle les défis intenses auxquels Dion est confronté, mis en évidence par un moment poignant où une voix répète son nom avec urgence tandis qu’un opérateur du 911 demande : « Quelle est votre urgence ?

Malgré ces difficultés, elle a récemment assisté à un concert des Rolling Stones.

Le syndrome de la personne raide (SPS), également connu sous le nom de syndrome de l’homme raide, est un trouble neurologique rare provoquant une raideur et des spasmes musculaires progressifs.

Ces spasmes douloureux peuvent aller et venir, s’aggraver avec le temps et affecter généralement le torse, mais aussi les bras et les jambes.

Céline a révélé son diagnostic de cette maladie dégénérative en décembre 2022.

Même si la superstar canadienne admet qu’elle était initialement réticente à trop en dire, elle explique à quel point sa condition la limite sévèrement pendant les entraînements.