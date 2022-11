Les fils de Brendan Fraser, Holden et Leland, assistent à une projection à New York avec lui – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Les garçons de Fraser avaient l’air bien dans la Grosse Pomme lundi. Brendan Fraser assisté à une projection de son nouveau film, La baleineau Alice Tully Hall du Lincoln Center de Manhattan le 28 novembre, avec ses fils, Holden Fraser et Leland Fraser. Brendan, 53 ans, portait un costume bleu foncé pimpant, tandis que Holden, 18 ans, a opté pour un manteau en daim bleu foncé, un pantalon noir et un col roulé gris. Le roux Leland, 16 ans, portait une veste noire et un pantalon assorti avec une chemise boutonnée à imprimé foncé.

Rejoindre les garçons Fraser pour cette sortie était le partenaire de longue date de Brendan, maquilleur Jeanne Moore. Brendan partage ses fils, dont Griffon Fraseravec acteur Afton Smith. Lui et Afton, 54 ans, ont été mariés pendant dix ans, de 1998 à 2008, avant de se séparer. Afton elle-même est apparue dans certains des plus grands films des années 90 – Moins que zéro, la réalité mordet Tomate vertes grillées – avant de quitter le théâtre pour poursuivre une carrière d’écrivain.

Avant la sortie de La baleine – qui voit Brendan jouer Charlie, un 600 livres. homme essayant de renouer avec sa fille (Évier Sadie) – il a partagé comment ses enfants ont influencé sa performance. « J’ai moi-même trois enfants. Mon fils aîné Griffin a des besoins spéciaux. Il est autiste. Il vient d’avoir 20 ans. C’est un grand garçon. Il mesure six pieds cinq”, a-t-il dit Freddie Prinze Jr. dans un Entrevue dans le chat du magazine. « Il a de grandes mains et de grands pieds, un grand corps. Je comprends intimement ce que c’est que d’être proche d’une personne qui vit avec l’obésité. Et à cause de la beauté de son spectre – appelez ça un trouble si vous voulez, je ne suis pas d’accord avec vous – il ne sait rien de l’ironie.

« Il ne sait pas ce qu’est le cynisme. Tu ne peux pas l’insulter. Il ne peut pas vous insulter. Il est la personne la plus heureuse et est, dans ma vie et dans celle de beaucoup d’autres, aussi la manifestation de l’amour », a poursuivi Fraser. “Être avec mes enfants, leur mère et notre famille m’a donné un tel amour que si jamais j’avais besoin de tenir quelque chose de valeur pour essayer de traduire cela en ce qui était important pour Charlie, je n’avais pas à chercher bien loin.”

En 2009, Brendan a expliqué que ses jeunes fils n’étaient pas conscients de ce qu’il faisait dans la vie. « Je leur dis que je vais travailler », dit-il à D’ACCORD, passant par Personnes, « et ils disent : ‘Qu’est-ce que tu fais, papa ?’ “Eh bien, je bats les méchants ?” ‘Tu veux prendre un de mes sabres laser ?’ [laughs] “Tu sais, je veux aller travailler avec Han Solo.” Quoi?! Oh, au fait, je viens d’être embauché pour travailler avec Harrison Ford. Cool! Regarde-moi, je deviens l’un de mes enfants. Ne le dis à personne !”

À l’époque, Brendan faisait la promotion Cœur d’encre et était heureux d’avoir fait un film qu’il pouvait regarder avec ses jeunes garçons. “Je sais qu’une expérience satisfaisante au cinéma avec votre famille est une expérience positive”, a-t-il déclaré. “J’ai fait d’autres films, et quand ces enfants grandiront un peu, je leur montrerai ce travail ou ils le trouveront eux-mêmes. Au final, je ne connais pas d’acteur qui tourne très bien au ralenti, donc je suis content de m’occuper les mains et les pieds.