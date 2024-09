Les fils d’Angelina Jolie ont « gagné le respect » de l’équipe de Without Blood (Exclusif)

Les fils d’Angelina Jolie, Maddox et Pax, ont travaillé dur sur le tournage du film de leur mère Sans sang.

Jolie, 49 ans, a écrit et réalisé le drame sur les conséquences de la guerre, qui met en vedette Salma Hayek Pinault et Demián Bichir et dont la première mondiale aura lieu au Festival international du film de Toronto 2024.

Dans les coulisses, les deux aînés des six enfants d’Angelina Jolie, Maddox, 23 ans, et Pax, 20 ans, travaillaient au département d’assistant réalisateur, qui sert de liaison entre le réalisateur et les autres départements.

« Ils travaillent dur », se souvient Hayek Pinault, 58 ans, au PEOPLE/Divertissement hebdomadaire Suite TIFF le 8 septembre. En voyant son amie de longue date interagir avec Maddox et Pax au travail, Hayek Pinault dit que Jolie a été « très professionnelle avec eux » sur le plateau.

« Elle est exigeante. Ils ont gagné le respect de l’équipe, ils étaient gentils avec elle et ils étaient très à leur place », ajoute l’actrice. « Ils ne me traitaient pas comme ils me traitent en dehors. Ils me disaient : « Tu dois venir », et je répondais : « D’accord ! » C’était plutôt amusant. »

Elle ajoute à propos de Maddox et Pax : « Ils travaillent dur. Ils sont très sérieux dans ce qu’ils font. »

Salma Hayek Pinault; Angélina Jolie.

James Devaney/GC Images ; Samir Hussein/WireImage



Au début du tournage, Hayek Pinault dit qu’elle était joueuse envers Maddox et Pax.

« C’est assez drôle, je les taquinais au début, mais ensuite j’ai dû dire : « Non. Je dois les séparer et les traiter comme des professionnels parce que c’est irrespectueux » », se souvient-elle.

Sa fille Valentina, 16 ans, avec son mari François-Henri Pinault, était également présente sur le plateau, raconte Hayek Pinault, et la présence de leurs enfants a rendu le processus « tellement agréable et confortable » tout en traitant des sujets dans lesquels les personnages « doivent tant souffrir ». L’actrice décrit l’atmosphère sur le plateau d’Angelina Jolie comme « comme à la maison ».

Elle et Jolie ont joué ensemble dans le film Marvel de 2021 Éternels. À propos de leur dynamique, Hayek Pinault dit : « En [Eternals] J’étais un peu comme une figure maternelle pour elle. Dans ce film, j’avais l’impression qu’elle était ma figure maternelle parce qu’elle venait sur le plateau et le dirigeait comme une famille.

« C’était une mère très efficace, mais elle était aussi présente émotionnellement à chaque étape du processus », ajoute Hayek Pinault.

Angelina Jolie le 29 août 2024.

Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty



Jolie a récemment parlé à Le Hollywood Reporter à propos de la présence de Maddox et Pax sur le plateau avec elle, notant qu’ils ont également travaillé comme assistants réalisateurs sur son prochain film Marieréalisé par Pablo Larraín. « Ils ont fait ça plusieurs fois et je pense que c’est une bonne chose pour eux. Pax a tendance à faire des photos et on l’engage, et Pablo était merveilleux et a reconnu qu’il était bon dans ce domaine. »

Elle est également maman de Zahara, 19 ans, Shiloh, 18 ans, et des jumeaux de 16 ans Knox et Vivienne, avec qui Angelina Jolie a travaillé au sein de l’équipe de production récompensée par un Tony Award pour la pièce de Broadway. Les étrangers.

« Ils sont un peu plus âgés, ils deviennent plus indépendants. Je suis moins utile et je peux donc partir à des moments différents. Et ils sont assez grands pour me rejoindre au travail », a déclaré Angelina Jolie. THR« C’est une nouvelle saison dans nos vies. Je suis très heureuse qu’ils s’épanouissent un peu plus chaque jour. »