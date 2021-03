Sans les points de contact traditionnels tels que les fêtes, les premières et les festivals de cinéma pour déterminer ce qu’il faut regarder quand, les débuts en streaming d’un film sont devenus encore plus importants. «Nomadland» – qui a été présenté pour la première fois au Festival du film de Venise il y a des siècles mais qui n’a été diffusé sur le service de streaming Hulu qu’en février – a connu une forte accélération des prix, tandis que les films qui sont devenus disponibles à un public plus large sur Netflix plus tôt en 2020 comme «Mank», ils ont l’impression de perdre de la vitesse.

Les films qui ont fait leurs débuts après le premier de l’année, comme «Judas et le Messie noir», dont la première a eu lieu au Festival virtuel du film de Sundance de cette année, ont gagné en popularité auprès du public et des critiques. Et ils se retrouvent en concurrence avec des films comme «Sound of Metal», qui a fait ses débuts au Festival du film de Sundance l’année précédente.

