Les films sont-ils libéraux ?

Jackson et Lulu traversent l’Ouest américain, avec des arrêts à Portland, San Francisco et San Diego, avant de se rendre aux funérailles en Arizona. Politiquement aussi, “Chien” est partout sur la carte, ou peut-être délibérément flou. Il aime les guerriers et déteste les guerres. Il modifie ce qu’un personnage appelle «la classe woking» et roule des yeux sur leurs antagonistes intolérants.

Ces fractures sont, à la fois ouvertement et obliquement, le sujet du film. Le personnage de Tatum, Jackson Briggs, est un ancien ranger de l’armée avec de multiples déploiements derrière lui et les cicatrices psychiques et physiques pour le prouver. Lulu, son compagnon canin, a également été traumatisé par les combats et par la perte de son maître, un copain de Jackson décédé dans un accident de voiture.

L’appel de “Dog” n’est pas vraiment un mystère : c’est juste là dans le titre. Qui n’aime pas les chiens ? Et qui n’aime pas Channing Tatum, qui a co-réalisé et qui joue aux côtés d’un Malinois belge charismatique ? Les Américains ne sont peut-être pas d’accord sur grand-chose ces jours-ci, mais cette histoire d’homme-animal de compagnie-chien a réussi à s’élever au-dessus de nos divisions tant déplorées de goût, d’origine et de croyance.

L’une des surprises de cette année cinématographique étrange et pas tout à fait post-pandémique a été “Chien,” une image de route au budget modeste qui a ouvert en février et a rapporté près de 80 millions de dollars dans sa sortie en salles. (Il est maintenant disponible sur diverses plateformes numériques.) C’est un très bon chiffre pour un film qui ne fait pas partie d’une franchise ou d’un univers cinématographique.

Parfois, dans sa désaffection, sa solitude et sa capacité de violence latente et avérée, Jackson Briggs rappelle John Rambo. Pas le vengeur de la jungle torse nu du film qui porte son nom, mais le vétéran vietnamien maussade et fatigué de “First Blood”, qui a présenté le personnage aux cinéphiles en 1982. Comme Jackson, il était à la dérive dans le Nord-Ouest et aliéné de le pays pour lequel il avait risqué sa vie. La différence, bien sûr, est que presque aucun sang n’est versé dans “Dog”. Plutôt qu’une fable de régénération par la violence, c’est une parabole douce et thérapeutique construite sur un profond réservoir de douleur et de rancune.

L’une des raisons pour lesquelles je pense encore à “Dog”, des mois après avoir publié une critique tiède, c’est qu’il parvient à se sentir à la fois politiquement chargé et résolument neutre. C’est tout un exploit dans le climat actuel de guerre culturelle, lorsque les films et leurs créateurs sont les cibles perpétuelles de la rage populiste, et aussi, fréquemment, des agitations progressistes. “Dog” propose une balade en douceur sur la terre brûlée. Ce qui en fait un retour en arrière : c’est ce que les films ont toujours fait.