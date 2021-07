Les films sont de retour. Mais que sont les films maintenant ?

Avez-vous vu « F9 » ? Que diriez-vous de « A Quiet Place Part II » ? « Veuve noire »? « Zola » ? Ce que je demande, c’est si vous êtes déjà retourné au cinéma. Au cours du dernier mois environ, alors que les restrictions pandémiques se sont assouplies et que les multiplexes et les maisons d’art ont atteint leur pleine capacité, une poignée de sorties ont assez bien fonctionné au box-office pour nourrir l’espoir d’un retour à la normalité pré-Covid. Vin Diesel, le patriarche « Fast and Furious », a déclaré que « le cinéma est de retour ! » et qui veut du boeuf avec Vin Diesel ? Certainement pas les critiques – j’étais l’un d’entre eux – qui ont accueilli les presque 150 minutes d’action extravagante, de complot baroque et de sentimentalisme à haute indice d’octane de « F9 » avec de doux soupirs de gratitude. Soyons honnêtes : en temps ordinaire, le ballonnement et l’incohérence de ce dernier opus dans une franchise altérée auraient pu susciter une certaine dose de scepticisme, voire de mépris pur et simple. Mais après plus d’un an de subsistance sur des liens de dépistage, nous avons trouvé les zones critiques de nos cortex cérébraux inondées d’endorphines de type ventilateur. Peut-être que les fans ont ressenti la même chose. Que ce soit ou non un bon film, il a sans aucun doute offert un bon temps au cinéma, et en tant que tel un rappel de ce qui nous avait manqué et de ce à quoi nous tenions vraiment. La même chose pourrait être dite pour la suite de « Quiet Place », un film d’horreur utile qui a aidé les fans à retrouver le plaisir spécifique d’avoir peur en compagnie d’étrangers. « Black Widow », sorti simultanément en salles et sur Disney +, a fourni une solution de super-héros. Vous pouvez trouver des expériences similaires – et de meilleurs films – sur Netflix, Amazon ou Apple+. Mais il y a une manière spéciale que les choses peuvent être sexy, effrayantes, drôles et excitantes sur grand écran, et un plaisir particulier à acheter un billet et à regarder un film entier, sans possibilité de faire une pause, de sauter en avant ou de revenir au menu principal . Vous risquez la déception, mais même l’ennui ou le dégoût peuvent être amusants, surtout si vous avez de la compagnie pour votre misère. Et il y a toujours un potentiel de surprise.

Tout cela pour dire que la peur accélérée par la pandémie que le streaming tue le cinéma s’est avérée fausse. Les gens aiment quitter la maison. Ce qui ne veut pas dire que le statu quo est rétabli. Non pas que tout était super avant. Les superproductions franchisées aspirant l’oxygène du cinéma alors que des films plus petits et plus idiosyncratiques se disputaient une part de marché en baisse; des films audacieux de festivals enfouis dans les algorithmes de Netflix ou abandonnés dans l’arrière-pays de la vidéo à la demande ; une empreinte culturelle de plus en plus réduite pour l’art dans un univers de contenu en expansion : est-ce la normale que nous voulons ? Indépendamment des perturbations du coronavirus, la culture du cinéma – le cosmos d’hypothèses et d’aspirations qui poussent le public et les artistes au-delà des impératifs du commerce – se sent plus que d’habitude instable, plus incertaine, plus chargée de périls et de possibilités. Ce moment peut s’avérer être celui d’une altération sismique, semblable à l’introduction du son à la fin des années 20 ou à l’effondrement du système de studio des décennies plus tard. La façon dont nous regardons change, ce qui signifie que ce que nous regardons et pourquoi changent aussi. Il est trop tôt pour dire où tout cela va, et il y a lieu d’être à la fois optimiste et inquiet. Mais m’inquiéter est ma nature et fait partie de mon travail.

Qu’y a-t-il de si spécial dans les films de toute façon ? La confusion et l’ambivalence qui ont précédé la pandémie se sont intensifiées au point qu’une question innocente de savoir si vous avez vu «F9» dans un théâtre peut être considérée comme un déclencheur de guerre culturelle. Qu’est-ce qui est, pour la plupart des gens, une question de choix local et individuel ? Devrions-nous rester à la maison et regarder cette, ou sortir et voir cette? — est souvent traité, du moins par les journalistes qui couvrent les médias et la technologie, comme une question d’engagement idéologique et d’économie à somme nulle. À un techno-déterminisme dogmatique, le gagnant emporte tout, qui considère le streaming comme la mort inévitable et peut-être bienvenue d’une activité démodée et inefficace, répond une sentimentalité tout aussi dogmatique quant à la supériorité esthétique et morale du cinéma traditionnel. Mes propres sympathies vont peut-être au camp des cinéphiles, mais je ne peux m’empêcher d’entendre les vœux pieux dans les expressions les plus stridentes de la suprématie du cinéma, un attachement au passé aussi anhistorique que les prophéties audacieuses d’un avenir numérique.

Je suis assez vieux pour me souvenir quand la plupart des films étaient difficiles, et dans de nombreux cas impossibles, à voir. Certains endroits avaient des maisons de répertoire locales ou des sociétés de cinéma sur le campus, mais sinon, votre meilleure chance d’attraper quelque chose de vieux ou d’étrange était sur une station UHF locale pendant les heures creuses. L’intérêt obsessionnel pour les films a été mieux nourri en déterrant de vieilles critiques et des satires du magazine Mad. Ce qui a changé tout cela, c’est une révolution du visionnage à domicile qui a commencé avec les magasins de vidéos et les chaînes câblées comme Turner Classic Movies et l’ancien Bravo (qui montrait beaucoup de films en langue étrangère, croyez-le ou non). La grande variété de films maintenant disponibles à l’achat ou à la location ou via des abonnements en streaming est une source d’étonnement pour un ancien comme moi, même si cela est considéré comme acquis par mes enfants, étudiants et jeunes collègues. Cela en soi pourrait être un problème. Quand tout est accessible – et je sais que ce n’est pas littéralement tout, et pas également accessible à tout le monde – alors rien n’est spécial. Les films existent dans l’éther numérique aux côtés d’une myriade d’autres formes d’amusement et de distraction, privés du sens de l’occasion. Des publications comme celle-ci peuvent émettre des avertissements sur les titres qui sont sur le point de quitter une plate-forme donnée, ou imprimer des listes classées et des histoires orales d’anniversaire, mais la plupart des archives à portée de main sont vouées à rester inexplorées. Pourtant, les archives sont là, en croissance chaque mois, au moins aussi longtemps que les sociétés qui détiennent les droits des films trouvent un moyen de les monétiser. Mais ces films occupent un tout petit coin du vaste univers algorithmique. Je crains que les films deviennent moins spéciaux et plus spécialisés. Les grands films de studio basés sur IP deviennent moins intéressants en termes de politique, tandis que les plus petites versions répondent aux intérêts de communautés de goûts éclatées et auto-sélectionnées. Les superproductions mondiales, conçues pour attirer le public de masse le plus large possible, sont par définition des obstacles à la conversation, offrant des thèmes vagues et des intrigues superficiellement complexes plutôt que de la matière à réflexion. Les franchises s’occupent du recrutement de fans et de l’extension de la marque. Et la logique de la culture des fans – la défense acharnée des favoris, la honte et l’évitement des ennemis, l’ascendant du sentiment sur l’argument – s’étend jusqu’aux confins les plus ésotériques de la cinéphilie en ligne.

Pendant ce temps, le large terrain d’entente qui a défini la gloire et le potentiel du cinéma populaire – les divertissements pop-culturels qui valent la peine d’être pris au sérieux, les choses dont tout le monde au travail ou en ligne semble parler – continue sa migration vers la télévision. Si c’est le mot juste.