Il y a eu un moment l’été dernier, juste au moment où « Palm Springs » est arrivé à Hulu, où si vous vous demandiez si les Oscars auraient lieu en 2021, vous vous êtes peut-être demandé si cette comédie romantique de rinçage et de répétition le genre de chose qui pourrait constituer un candidat au meilleur film. Il y a 9 000 électeurs éligibles aux Oscars, dont aucun n’est moi, mais «Palm Springs» avait un objectif sérieux et un courant de rage sous-jacent – deux personnes se rencontrent lors d’un mariage puis, grâce à un trou de ver espace-temps garder rencontre à ce même mariage – que j’ai trouvé séduisant. Et, étant donné le rinçage et la répétition que nous avons fait tous ces mois: prédictif. C’était une métaphore de son moment.

Le réalisateur Max Barbakow et le scénariste Andy Siara ont compris comment fusionner un personnage de premier plan drôle (Andy Samberg) avec un acteur de personnage décomplexé (Cristin Milioti) et une grande comédie avec la peur existentielle de la science-fiction. C’était un film stupide. C’était terriblement émouvant. Hélas, il était aussi probablement trop brillant, trop absurde et publié trop tôt dans l’année pour que les électeurs la prennent sérieusement en considération. Le 15 mars, jour de la nomination, il n’avait en effet pas été examiné.

J’ai eu un autre moment de rêve à l’automne, après avoir vu la «version de quarante ans», une comédie Netflix que Radha Blank a écrite et réalisée. Celui-ci mettait en vedette Blank en tant que dramaturge délavé de Harlem dont la crise créative de la quarantaine l’a attirée dans le rap underground de Brooklyn. C’est une satire des scènes artistiques de New York et de ce que l’authenticité noire est maintenant censée être. C’est aussi un étreinte des priorités passées du cinéma américain – l’intimité, la vérité émotionnelle, encadrement. Le film est tourné presque entièrement en noir et blanc et démontre une nostalgie constante et sans stress pour les romans de personnalités du premier Woody Allen, pour avoir appris à ramper Spike Lee.