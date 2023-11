Les films muets avec Charlie Chaplin arrivent à la Grand Halle | Divertissement

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Les talents comiques d’une star légendaire du cinéma muet seront présentés dans cette vitrine cinématographique.

Le Charlie Chaplin Silent Picture Show, accompagné en direct du pianiste Tom Roberts, lancera la série de concerts de la Grand Halle à 19h30 samedi à la Grand Halle de Broad Street, 306 Broad St. dans le quartier Cambria City de Johnstown.

“Nous avions réalisé quelques films muets avant d’utiliser l’orgue et nous avions eu un très bon succès avec ceux-ci”, a déclaré Kim Rauch, directeur des programmes de la Grand Halle. “Je cherchais quelqu’un qui pourrait faire des films muets, et on m’a recommandé Tom Roberts, qui a réalisé ces films de Charlie Chaplin, ce qui en fait tout un projet de recherche sur Chaplin et ce qu’il envisageait pour les films.”

Le spectacle présentera trois films classiques de Chaplin – « The Rink », « The Pawnshop » et « 1 AM » – tous des comédies de 1916.

Dans « The Rink », Chaplin est un serveur maladroit mais un excellent patineur à roulettes qui ne cesse de se mêler à un client colérique. Dans un film qui met en valeur ses talents à la fois pour les chutes comiques et pour le patinage à roulettes, Chaplin gagne la fille et provoque une émeute, tout en faisant du patin à roulettes.

“The Pawnshop” présente l’une des performances comiques solo les plus célèbres de Chaplin dans laquelle il démonte un réveil puis le rend à son propriétaire en morceaux irréparables.

Dans « 1 AM », Chaplin est un jeune homme ivre qui rentre chez lui après une soirée de fête. Le film était le premier de Chaplin où il jouait seul, et l’un des rares films où il jouait un personnage autre que le Clochard.

“C’est totalement burlesque et tout droit sorti de la scène du vaudeville”, a déclaré Rauch. “Seul Charlie Chaplin pouvait faire du roller et tomber et faire tomber tout un groupe de personnes et rendre les choses drôles. C’est un gag après l’autre.

Rauch a déclaré en guise de rappel que « Kid Auto Races at Venice » serait présenté.

“C’était l’un des premiers films dans lequel Chaplin apparaît dans le rôle du Clochard”, a déclaré Rauch.

Roberts, un résident de Pittsburgh, a joué partout, du Carnegie Hall de New York et du « Tonight Show » aux grands clubs de jazz du quartier français.

Jazz Beat Magazine le décrit comme « sans aucun doute l’un des meilleurs pianistes d’aujourd’hui ».

En 2014, Roberts a recherché et créé des musiques originales à interpréter avec des films classiques de Chaplin.

“C’est un musicien fantastique”, a déclaré Rauch. « Son Charlie Chaplin Silent Picture Show a été bien accueilli à travers le pays. Bien que vieux de plus de 100 ans, les exploits comiques du Clochard seront encore plus divertissants grâce aux talents du pianiste Tom Roberts.

Du pop-corn et des boissons gratuits seront inclus.

«Les gens repartiront avec le sourire aux lèvres et riront tout au long du chemin du retour», a déclaré Rauch.

“Ce sera une expérience agréable et amusante pour toute la famille.”

La série de concerts de la Grand Halle est soutenue en partie par la Fondation 1889 via une Creative Health Impact Grant et Barnes Saly & Co.

Les billets coûtent 25 $ pour les adultes, 20 $ pour les aînés et 10 $ pour les étudiants.

Ils peuvent être achetés à l’avance en appelant le 814-254-4033 ou en ligne à www.GrandHalle.com. Des billets seront également disponibles à la porte.