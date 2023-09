Les films Moonlight reportés à Kelowna et Lake Country

Le Club des Garçons et des Filles de l’Okanagan a reprogrammé ses films Moonlight pour qu’ils aient lieu le vendredi 22 septembre à Kelowna et le samedi 23 septembre à Lake Country. (BGC Okanagan/Contributé)

Prenez vos couvertures et vos vêtements confortables alors que le Club Garçons et Filles (BGC) de l’Okanagan a reporté ses films Moonlight.

Annulés en août en raison des incendies de forêt du complexe Grouse, les films auront désormais lieu pour terminer l’été et commencer l’automne.

Sur l’écran gonflable géant, familles et amis pourront aller voir The Strange World au City Park de Kelowna le vendredi 22 septembre et The Super Mario Bros. Movie le samedi 23 septembre au Swalwell Park de Lake Country (10050 Bottom chemin Wood Lake).

« Les profits de cet événement aideront BGC Okanagan à offrir des espaces sûrs aux enfants et aux jeunes pour qu’ils puissent découvrir de nouvelles opportunités, surmonter les obstacles, établir des relations positives et développer leur confiance en soi et leurs compétences pour la vie », a déclaré Richelle Leckey, coordonnatrice de l’engagement communautaire de BGC Okanagan.

Ces événements reportés sont deux des nombreux hôtes de BGC Okanagan dans toute la région de l’Okanagan et de l’intérieur au cours de l’été. Depuis 2010, les événements Moonlight Movies ont permis de récolter plus de 200 000 $ pour soutenir les programmes destinés aux jeunes et au bien-être mental.

Les portes ouvrent à 18 heures pour chaque événement et le film commence au crépuscule. L’entrée est de 3 $ par personne ou 10 $ pour une famille.

Un stand de concession sera également ouvert aux cinéphiles.

