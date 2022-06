Les films hollywoodiens nous ont appris que nous sommes le bon gars avec une arme à feu

Il galope en ville, l’étranger au passé sombre, et dégaine rapidement sa Winchester pour redresser les torts de la ville. Ou alors c’est un flic bourru et armé avec une femme dont il est séparé et un enfant qu’il ne voit que quelques fois par an, mais il sauve tout un immeuble plein de gens des terroristes qui les ont kidnappés. Ou c’est un ancien assassin taciturne qui revient à contrecœur dans l’action lorsque des méchants endurcis réapparaissent. C’est le héros, le sauveur, le chevalier en armure un peu cabossée.

L’épine dorsale de la narration hollywoodienne est le bon gars avec le pistolet.

Lorsque le PDG de la NRA, Wayne LaPierre, a utilisé cette phrase pour la première fois, c’était en 2012, une semaine après le massacre de 26 personnes à l’école élémentaire Sandy Hook. « La seule façon d’arrêter un méchant avec une arme à feu est un bon gars avec une arme à feu », a-t-il dit, et cela s’est répandu comme une traînée de poudre. Beaucoup ont décrié la déclaration, notant que lors des fusillades de masse les plus meurtrières – comme la fusillade à Uvalde, au Texas, où 21 personnes sont mortes – les soi-disant bons gars avec les armes étaient là, mais n’ont absolument pas réussi à empêcher la tragédie. Des données plus larges montrent clairement que dans les attaques de tireurs actifs américains, le bon gars armé ne fait souvent aucune différence.

Pourtant la phrase tient. C’est un scénario attrayant à imaginer. C’est romantique. Les preuves suggèrent que les propriétaires d’armes à feu, dans l’ensemble, imaginent le bon gars avec l’arme et se voient. Nous nous sentons tous impuissants à prévenir les attaques ; pour certains, acquérir une arme à feu est un moyen attrayant de se sentir en contrôle.

« Ni des criminels agressifs (les » loups « dans le langage de la culture des armes à feu) ni des victimes douces (les » moutons « ), les porteurs d’armes se considèrent comme chevauchant vaillamment un espace moral de violence héroïque », a expliqué la sociologue Jennifer Carlson pour Vox en 2018. , écrit-elle, « cette éthique citoyenne-protectrice redéfinit l’utilité sociale des hommes envers leur famille ».

En d’autres termes, pour de nombreux porteurs d’armes à feu – qui sont principalement des hommes – porter une arme est un moyen de s’identifier à cet idéal courageux. Carlson est arrivé à cette conclusion en étudiant l’État du Michigan, où la dépression économique, la criminalité et l’impression de déclin ont favorisé une solide culture des armes à feu dissimulées. Pour beaucoup d’hommes à qui elle a parlé, porter une arme à feu était un moyen de lutter contre la détérioration qu’ils voyaient dans le monde qui les entourait.

« Dans un contexte de déclin socio-économique, les armes à feu deviennent un puissant moyen de s’affirmer en tant que personne intègre, en tant que père dévoué et même en tant que membre engagé de la communauté », écrit-elle, notant que les armes à feu ont permis à ces hommes de « retravailler leurs codes personnels ». sur ce que signifie être un homme bon et transformer la force létale d’un acte de violence tabou en un acte de bonne citoyenneté.

Cette image doit venir de quelque part. Et une source semble évidente.

À la suite de la fusillade de masse à Uvalde et de bien trop d’autres, les vétérans d’Hollywood ont fait circuler une lettre ouverte appelant Hollywood à faire partie de la solution, pas du problème. La lettre suggère d’être « attentif à la violence armée à l’écran et aux meilleures pratiques de sécurité des armes à feu », montrant aux utilisateurs d’armes à feu à l’écran de verrouiller correctement les armes à feu et de les rendre inaccessibles aux enfants, de limiter la manière dont ils sont utilisés à l’écran et d’explorer des alternatives.

L’initiative était dirigée par les militants Robert Bowers Disney et Christy Callahan, organisateurs du groupe de défense Brady United Against Gun Violence. Disney, le directeur national de l’organisation du groupe, m’a dit que la modélisation d’un bon comportement à l’écran autour des armes à feu peut avoir un impact beaucoup plus important qu’on ne le pense et que les militants sociaux ont eu du succès avec les conteurs repensant la façon dont ils décrivent d’autres problèmes sociaux dans le passé.

« Le soutien des conteurs aux ceintures de sécurité, à la grossesse chez les adolescentes et au tabagisme [prevention] ne sont que quelques exemples où la modélisation d’un comportement plus sûr a conduit à un changement de culture pour le mieux », a déclaré Disney. « Nous avons déjà reçu des commentaires d’écrivains de télévision qui ont changé une scène en réponse à notre campagne. Ce qui est vraiment excitant, c’est que ces écrivains profitent de ce moment pour être plus créatifs dans leur narration.

Les armes à feu, en tant qu’objets, sont partout dans les films, et le débat sur Hollywood et la violence armée a parfois frôlé l’idiot. Mais il est important de noter que le histoires que Hollywood raconte depuis presque toute sa vie ont placé le bon gars avec le pistolet au premier plan. C’est un excellent dispositif d’intrigue. Nos héros d’action sur grand écran ont souvent été de bons gars avec des armes à feu, souvent ceux qui doivent opérer de l’extérieur du système.

Ce ne sont pas les flics; ce sont les gars abattus, ceux qui vivent en marge. Dans les westerns de Diligence à Le vrai courage, ils étaient souvent des outsiders, des hommes sans amarres, un peu mystérieux, un peu dangereux, mais avec des boussoles morales plus justes que celles de la société. C’étaient John Wayne, Gary Cooper, Jimmy Stewart.

Dans les grands blockbusters de l’ère Reagan et au-delà, il s’agissait souvent d’individus qui remplaçaient ceux qui ne pouvaient pas se défendre, généralement parce que celui qui était censé sauver la mise était trop faible ou inefficace pour y parvenir. Ce type est joué par Sylvester Stallone, ou Arnold Schwarzenegger, ou Steven Seagal, ou Liam Neeson. Ou ce n’est pas du tout un mec : Melina dans Rappel totalsauvant Quaid ou Marion dans Les aventuriers de l’arche perdue, intervenir pour sauver Indiana Jones.

Même le plus gros producteur d’argent d’aujourd’hui, la narration expansive basée sur les super-héros de l’univers cinématographique Marvel, a ses racines dans cette tradition. Dans ces films, certains des gentils ont des armes à feu ; d’autres ont des super pouvoirs à la place. Mais la métaphore est latente et l’attrait est le même. Les armes donnent des super pouvoirs aux gens ordinaires ; en brandir un, et vous aussi pouvez être Captain America ou Black Widow ou Iron Man. Ou Deadpool.

Le bon gars armé n’a même pas besoin d’être le protagoniste (ou, dans un petit nombre de cas, un gars). Pensez-y : combien de fois avez-vous vu un film dans lequel un méchant a le héros en ligne de mire, prêt à l’éliminer et puis, quand on entend un coup de feu, le méchant tombe à la place ? De Captain America : le premier vengeur à Sous Siegel à L’homme qui tua Liberty Valance, le trope est le même. Notre héros a été secouru par un camarade, un ami, une connaissance, voire l’ennemi de son ennemi — et son arme. C’est un trope usé par le temps précisément parce que, d’un point de vue narratif, il ajoute un élément de suspense, de surprise et de catharsis à l’histoire.

Ces histoires sont racontées d’une manière qui nous encourage à nous identifier aux gentils, ceux qui sauvent la situation. Ainsi, lorsque nous imaginons un scénario réel, nous nous efforçons naturellement de nous mettre à la place du héros d’innombrables histoires que nous avons regardées depuis l’enfance, et non des victimes.

Ces histoires ne sont pas la seule raison pour laquelle nous avalons la notion romantique, et elles ne portent pas non plus le poids du blâme pour nos luttes pour lutter contre la violence armée en Amérique. Après tout, Hollywood exporte ses films à l’étranger depuis des décennies, avec des résultats très différents. La facilité d’acquisition d’armes à feu aux États-Unis et la culture qui s’est développée autour d’eux sont le produit d’un ensemble de facteurs uniques couvrant la culture, la loi et la politique.

Mais cela ne signifie pas que les films n’ont aucun effet. Racontez assez souvent aux gens une histoire sur eux-mêmes, et ils y croiront.

Toutes les mesures proposées dans la lettre ouverte à Hollywood semblent raisonnables, quoique légères. Mais même changer la façon dont les armes sont représentées à l’écran serait un défi. Comme le Hollywood Reporter l’a rapporté de manière exhaustive, les représentations d’armes à feu à l’écran ont régulièrement augmenté au fil des ans, ce qui a entraîné une relation lucrative entre les fabricants d’armes à feu et Hollywood.

Représenter des armes à feu de manière réaliste se heurte à un autre problème économique : le système de classement MPA a tendance à tracer la ligne entre les classements PG-13 et R des films non basés sur la violence armée, mais sur la quantité de gore affichée à l’écran, et les films PG-13 font loin plus d’argent au box-office que leurs homologues R-rated. Les studios ont donc tout intérêt à ne pas montrer de sang et de corps détruits, résultat naturel des coups de feu. Cela signifie que nous regardons souvent des fantasmes d’armes à feu aseptisés et nettoyés, plutôt que le genre de réalité qui pourrait faire hésiter le bon gars avec l’arme à feu face à un scénario du monde réel.

Ce que nous ne voyons pas avec presque autant de fréquence, c’est ce que nous savons qui se passe dans la vraie vie : le bon gars arrive avec le pistolet, et rien ne se passe. Ou, comme à Uvalde, les « bons gars » – les flics, dans ce cas – se tiennent là, faisant le contraire de ce qu’ils devraient faire, et personne ne parvient à sauver la situation tant qu’il n’y a pas eu d’immense effusion de sang.

Il y a une raison simple à cela. Les films sont divertissants. La tragédie est, catégoriquement, non. La réalité non plus. Personne ne veut allumer la télé et regarder cette histoire. Personne ne veut croire que c’est arrivé.

Alors qu’est-ce qu’on est censé faire ? À ce stade, la boîte de Pandore a été ouverte ; on ne peut pas reprendre cent ans d’histoire du cinéma. Il serait à la fois anti-art et contre-productif d’effacer les armes à feu de l’histoire d’Hollywood. De même, les interdire de la représentation à l’écran n’aurait pas beaucoup de sens. Les armes à feu existent dans le monde réel. Ils causent des tragédies, beaucoup d’entre eux. Raconter des histoires honnêtement nécessite des armes à feu.

Mais comme pour toutes les choses dans les films, ce n’est pas le sujet qui compte; c’est comme ça que le film s’y prend. Imaginer les armes à feu comme la solution à tous les problèmes – comme le couronné de succès solution – est, comme nous le savons maintenant, un fantasme. Cela peut être un fantasme dangereux. Pour les personnes qui ont l’impression que le monde devient incontrôlable, cela suggère de prendre une identité de protecteur armé qui ne tient finalement pas ses promesses. Cette histoire, aussi attrayante et romantique soit-elle, peut nous empêcher de trouver de vraies solutions.