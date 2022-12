Les films highbrow visant à gagner des Oscars perdent du public

Il y a un an, Hollywood regardait avec désespoir des films orientés vers les Oscars comme “Licorice Pizza” et “Nightmare Alley” stagner au box-office. Le jour semblait enfin arrivé où les films de prestige n’étaient plus viables dans les salles et où le streaming avait changé à jamais le cinéma.

Mais les studios ont gardé espoir, décidant que novembre 2022 donnerait une lecture plus précise du marché. D’ici là, le coronavirus ne serait plus un facteur aussi compliqué. Cet automne serait un “dernier combat”, comme certains le disent, une chance de montrer que plus que des super-héros et des suites pourraient réussir.

Ça a été un carnage.

Les uns après les autres, les films pour adultes ont n’a pas réussi à trouver un public assez grand pour justifier leur coût. “Armageddon Time” a coûté environ 30 millions de dollars à fabriquer et à commercialiser et a collecté 1,9 million de dollars au box-office nord-américain. « Tár » a coûté au moins 35 millions de dollars, marketing compris ; les ventes de billets totalisent 5,3 millions de dollars. Universal a dépensé environ 55 millions de dollars pour fabriquer et commercialiser “She Said”, qui a également rapporté 5,3 millions de dollars. “Devotion” a coûté plus de 100 millions de dollars et a généré 14 millions de dollars de ventes de billets.

Même un charmeur du roi du box-office, Steven Spielberg, a pris un départ monotone. “The Fabelmans”, basé sur l’adolescence de M. Spielberg, a récolté 5,7 millions de dollars en quatre semaines de jeu limité. Son budget était de 40 millions de dollars, marketing non compris.