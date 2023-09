Les films et documentaires sur le 11 septembre racontent des histoires sur cette journée sombre

Depuis les événements choquants du 11 septembre, de nombreux documentaires et films ont été réalisés sur la base des événements de cette journée sombre de l’histoire. De nombreux documentaires incluent les proches des personnes décédées, qui racontent des histoires de cette journée qui a changé leur vie pour toujours. Plusieurs documentaires incluent également des histoires de survivants, qui donnent des récits de première main alarmants et révélateurs de ce qui s’est passé le 11 septembre 2001.

De plus, de nombreux films ont été réalisés qui racontent une histoire fictive basée sur les événements réels survenus le 11 septembre et la période qui a suivi.

Voici une liste de documentaires et de films axés sur les événements du 11 septembre.

LE CHEMIN VERS LE 11 SEPTEMBRE : COMMENT BEN LADEN EST VENU ORGANISER LES ATTAQUES TERRORISTES DÉVASTATANTES

« Les appels perdus du 11 septembre » « L’homme au bandana rouge » « Que s’est-il passé le 11 septembre » « Le dire à Nicolas » « Renaissance » « Un tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme » « Appels téléphoniques du 11 septembre depuis les tours » « 11 septembre : un jour en Amérique » « 11 septembre : quatrième vols » « Régner sur moi » « Unis 93 » « Zéro sombre trente » « 12 forts »

1. « Les appels perdus du 11 septembre »

« Les appels perdus du 11 septembre » est une émission spéciale de Fox Nation qui partage des appels jamais entendus du 11 septembre 2001 provenant d’individus qui se trouvaient dans une salle des marchés juste en face du World Trade Center. Les gens présents à cet endroit ont vu les événements dévastateurs se produire sous leurs yeux.

Les appels ont été découverts par un homme de Houston qui avait acheté du matériel informatique d’occasion. Il est tombé sur une machine contenant 103 appels de personnes présentes dans la salle des marchés qui ont tout vu.

Bill Hemmer est l’hôte de l’émission spéciale, sortie en septembre 2021.

LA SŒUR DU PILOTE DU 11 SEPTEMBRE QUI EST MORT LORSQUE DES HIJACKERS S’ÉCRASENT UN AVION DANS LE PENTAGONE SE RAPPELLE DU PATRIOTIQUE, ‘HÉROS’ FRÈRE

2. « L’homme au bandana rouge »

« Man in Red Bandana » est un documentaire sur Welles Crowther, considéré comme un héros américain suite à ses actions héroïques du 11 septembre 2001. À 18 ans, Crowther a obtenu le statut de pompier à part entière, mais a ensuite travaillé pour une banque d’investissement où il a décroché un travail dans la Tour Sud. Crowther était originaire de New York et travaillait au 104e étage de la tour sud. Il portait un bandana rouge autour du nez et de la bouche pour éviter d’inhaler de la fumée et des débris.

Des témoins oculaires ont confirmé à sa mère que Crowther était l’homme qui les avait mis en sécurité le 11 septembre. Il aurait sauvé de nombreuses vies ce jour tragique, avant de mourir dans le bâtiment.

Le documentaire est sorti en 2017 et peut être visionné sur Amazon.

3. « Que s’est-il passé le 11 septembre »

L’émission spéciale d’une heure de HBO, « What Happened on September 11 », est sortie en septembre 2019. Le documentaire s’adresse aux enfants pour leur permettre de mieux comprendre l’attaque à travers des histoires personnelles, des entretiens avec des éducateurs et des photos.

4. « Le dire à Nicolas »

En 2002, le documentaire « Telling Nicholas » est sorti. Ce film raconte l’histoire du jeune Nicholas, qui n’avait que 7 ans lorsqu’il a perdu sa mère lors des attentats du 11 septembre. Le père du jeune garçon peine à annoncer à son fils la mort de sa mère et à expliquer le caractère brutal de sa disparition.

5. « Renaissance »

« Rebirth » est un documentaire sorti en 2011 et tourné dans les années qui ont suivi l’attaque. Le documentaire se concentre sur cinq personnes différentes et sur la manière dont leur vie a changé depuis la tragédie.

6. « Un tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme »

« Turning Point : 9/11 and the War on Terror » est un documentaire Netflix sorti en 2021. La série dure une saison et donne un aperçu approfondi des attentats terroristes du 11 septembre.

UN SURVIVANT DU 11 SEPTEMBRE RACONTE S’ÉCHAPPANT DU 81E ÉTAGE DU WORLD TRADE CENTER : « NE REGARDEZ PAS, COUREZ JUSTE »

7. « Appels téléphoniques du 11 septembre depuis les tours »

« 9/11 Phone Calls from the Towers » comprend des enregistrements de messages téléphoniques laissés par des proches dans les tours jumelles le 11 septembre. De nombreuses familles qui ont perdu un être cher sont dans le film et discutent de la conversation qu’elles ont eue avec les membres de leur famille et leurs amis jusqu’à l’effondrement des tours. Il y a aussi des appels téléphoniques que des individus ont passés au personnel d’urgence dans le film.

8. « 11 septembre : un jour en Amérique »

« 9/11: One Day in America » ​​a été réalisé pour le 20e anniversaire du 11 septembre avec le 9/11 Memorial & Museum.

Il s’agit d’une série d’une saison sur Hulu qui comprend des histoires de témoins, de héros et de survivants.

9. « 11 septembre : quatrième vols »

« 9/11: Fourth Flights » se concentre sur les histoires des personnes impliquées dans les quatre vols détournés le 11 septembre 2001. L’un des avions s’est écrasé sur la tour nord, un autre sur la tour sud, un troisième sur le Pentagone et le quatrième s’est écrasé dans un champ en Pennsylvanie.

10. « Règne sur moi »

« Reign Over Me » est un film de 2007 qui raconte une histoire fictive basée sur le 11 septembre. Le film suit le personnage de Charlie Fineman, interprété par Adam Sandler, dont la femme et les trois filles sont tuées dans l’effondrement du World Trade Center.

11. « Unis 93 »

Le vol United 93 était l’un des vols détournés le 11 septembre. Le vol avait pour cible le Capitole américain. Le vol a été retardé, ce qui l’a obligé à repartir après les trois autres avions détournés. Lorsque les passagers du vol ont appelé les membres de leur famille et leurs amis, ils ont appris ce qui se passait au sol et ont entendu parler des avions qui s’étaient écrasés sur les tours jumelles.

Cette nouvelle a amené l’équipage et les passagers à prendre la décision de riposter contre les terroristes qui avaient détourné leur avion. L’avion a fini par dévier de sa trajectoire prévue et s’est écrasé dans un champ à Shanskville, en Pennsylvanie. « United 93 » est un film qui raconte cette histoire. L’équipage de conduite du film est composé de vrais pilotes et agents de bord.

12. « Zéro sombre trente »

« Zero Dark Thirty » est un film de 2012 qui raconte l’histoire de Maya, un personnage basé sur les agents de la CIA qui ont travaillé pour retrouver Oussama ben Laden. Maya est interprétée par Jessica Chastain, avec Jason Clark, Joel Edgerton, Kyle Chandler et Chris Pratt également dans le film.

13. « 12 forts »

« 12 Strong » est un film sur la première équipe des forces spéciales déployée en Afghanistan après le 11 septembre et dont l’objectif est de faire tomber les talibans. Chris Hemsworth joue l’un des rôles principaux dans le film de 2018.