Les films du 12 juillet à voir, des super-héros au cochon truffier

Dans la chaleur de juillet, au milieu de toutes les plages, des pique-niques et des réjouissances générales, passer quelques heures dans une salle de cinéma sombre et fraîche (ou dans votre propre salon sombre et frais) peut sembler particulièrement attrayant. Vous avez de la chance : ce mois-ci, de nouveaux films sont disponibles pour toutes les humeurs. Il y a un hold-up de retour, un doc de concert bruyant, une suite à un vieux favori, une fantaisie médiévale épique, un ajout tant attendu à l’univers cinématographique Marvel, et bien plus encore.

Voici une douzaine de films les plus intéressants de juillet à rechercher dans les salles ou sur les plateformes de streaming.

Pas de mouvement soudain

Date de sortie: 1er juillet

Steven Soderbergh revient avec un autre film de braquage, bien qu’il ne ressemble à aucun de ses autres (comme Logan chanceux ou la Océans films). Travail à partir d’un scénario d’Ed Solomon (Hommes en noir; les Bill & Ted la franchise), Pas de mouvement soudain est l’histoire d’un couple de petits escrocs du Détroit des années 1950 qui sont embauchés par des escrocs de plus grande envergure pour accomplir un travail simple. À la surprise de personne, rien n’est aussi simple qu’il y paraît. C’est un film purement satisfaisant, le meilleur de Soderbergh depuis des années, et a été tourné selon les protocoles de sécurité Covid-19 avec une récolte exceptionnelle d’un casting – Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Amy Seimetz, Julia Fox, Noah Jupe, Ray Liotta, Kieran Culkin, Bill Duke et la liste continue.

Comment le regarder : Pas de mouvement soudain sera présenté en première sur HBO Max.

Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée)

Date de sortie: 2 juillet

Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée) a été l’un des plus grands plaisirs du public sur le circuit des festivals depuis ses débuts à Sundance en janvier, et ce n’est pas une surprise. Ahmir Thompson – mieux connu sous le nom de Questlove, le batteur et leader des Roots – a réalisé le film sur le Harlem Cultural Festival de 1969, parfois surnommé « Black Woodstock ». Le concert époustouflant, qui s’est déroulé sur une série de week-ends au Mount Morris Park de Harlem, a réuni tout le monde, de Sly and the Family Stone à Nina Simone, Stevie Wonder à Mahalia Jackson. Les événements ont été filmés, mais les images sont restées dans un sous-sol pendant 50 ans. Maintenant, il a été compilé dans un documentaire sur un moment charnière de l’histoire culturelle des Noirs et un film absolument contagieux à regarder.

Comment le regarder : L’été de l’âme sera présenté en première dans les salles et sur Hulu.

Veuve noire

Date de sortie: 9 juillet

Veuve noire était initialement prévu pour la première en mai 2020; maintenant, il sort enfin, lançant effectivement la « Phase 4 » de l’univers cinématographique Marvel et ramenant le MCU sur grand écran pour la première fois en deux ans. Scarlett Johansson joue dans le film, une sorte de préquelle qui se déroule après 2016 Captain America : guerre civile. Natasha Romanoff (alias Black Widow) est en fuite et doit affronter son passé. Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz sont également à l’affiche.

Comment le regarder : Veuve noire sera présenté en première dans les cinémas et sur Disney + avec un accès premier.

Pas d’homme ordinaire

Date de sortie: 16 juillet

L’icône du jazz du XXe siècle, Billy Tipton, était une légende dans les années 40 et 50, mais son identité en tant qu’homme trans n’a été révélée qu’après sa mort en 1989, et cela a été une surprise pour beaucoup de son entourage, y compris son fils. Aisling Chin-Yee et Chase Joynt racontent son histoire dans Pas d’homme ordinaire, qui est à la fois un portrait émouvant et un hommage à Tipton, et un examen de la façon dont son héritage a changé à mesure que les idées culturelles sur les identités trans ont changé. Le film contient des entretiens avec un certain nombre d’artistes trans qui trouvent Tipton particulièrement significatif dans leur vie ; le moment où le fils de Tipton découvre que son père est important pour tant de gens vaut le prix d’entrée.

Comment le regarder : Pas d’homme ordinaire sera présenté en première dans certains cinémas.

Cochon

Date de sortie: 16 juillet

Dans ce drame calme et étrange, toujours surprenant, Nicolas Cage incarne Rob, un solitaire bourru qui vit dans une cabane dans l’Oregon bois avec son cochon chasseur de truffes. Il passe ses journées dans la solitude, s’aventurant rarement hors des arbres, vendant les précieuses truffes à un revendeur précoce nommé Amir (Alex Wolff). Mais lorsque des voleurs volent son cochon, il est obligé de se rendre à Portland pour la retrouver, et le chemin qu’il suit le ramène à son passé et à un monde qu’il préfère oublier. Ce n’est pas exactement ce à quoi vous vous attendez quand vous pensez à un « thriller de vengeance », mais c’est peut-être mieux comme résultat.

Comment le regarder : Cochon sera présenté en première dans les salles.

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain

Date de sortie: 16 juillet

Morgan Neville (qui a réalisé le documentaire à grand succès Mr. Rogers Ne seras-tu pas mon voisin ?) revient explorer la vie d’Anthony Bourdain, le chef et animateur de Pièces inconnues. C’est un regard émouvant sur la vie et le travail de Bourdain, menant à sa mort par suicide en 2018, à l’âge de 61 ans. Des amis et collègues partagent leurs souvenirs, mélangés à des images d’archives et à un profond sentiment de perte. Le film est émouvant et brut, et il n’offre pas de réponses faciles – mais c’est aussi un aperçu bienvenu d’une vie fascinante.

Comment le regarder : Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain sera présenté en première dans les salles.

Space Jam : un nouvel héritage

Date de sortie: 16 juillet

Prêt à vous sentir vieux ? L’original Space Jam est sorti il ​​y a 25 ans, en 1996. Dans les années d’Hollywood, nous sommes plus que dus pour un nouveau, ou au moins un qui tire parti de la nouvelle propriété intellectuelle, donc Space Jam : un nouvel héritage est en route. Celui-ci met en vedette LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green et Cedric Joe – aux côtés de Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin the Martian, Sylvester the Cat, Foghorn Leghorn et Lola Bunny (exprimé par Zendaya).

Comment le regarder : Space Jam : un nouvel héritage sera présenté en première dans les salles et sur HBO Max.

Vieille

Date de sortie: 23 juillet

En parlant de se sentir vieux : Vieille est le dernier en date de M. Night Shyamalan, et il s’agira certainement d’une approche tordue du processus de vieillissement. La configuration est simple : une famille en vacances se rend dans une crique idyllique et déserte pour se détendre en toute tranquillité. À leur arrivée, ils se rendent compte que quelque chose d’étrange se prépare sur cette plage, alors que les enfants commencent mystérieusement à grandir – très, très vite. Basé sur le roman graphique Château de sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters, le film a une distribution impressionnante : Gael García Bernal, Vicky Krieps, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Abbey Lee, Aaron Pierre, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Embeth Davidtz , Emun Elliott et Kathleen Chalfant.

Comment le regarder : Vieille sera présenté en première dans les salles.

Yeux de serpent : GI Joe Origins

Date de sortie: 23 juillet

Dans ce monde du divertissement en franchise, tout le monde a une histoire d’origine. Donc, cette retombée du GI Joe La franchise se concentrera sur le personnage de Snake Eyes, le commando original de l’équipe GI Joe, qui a toujours été un peu mystérieux. Henry Golding (de Asiatiques riches et fous) joue Snake Eyes, et le film est réalisé par Robert Schwentke (qui a fait plusieurs films dans le Divergent séries). Andrew Koji, Iko Uwais, Úrsula Corberó, Samara Weaving et Peter Mensah sont également à l’affiche.

Comment le regarder : Yeux de serpent : GI Joe Origins sera présenté en première dans les salles.

Croisière dans la jungle

Date de sortie: 30 juillet

Jungle Cruise est une balade populaire dans plusieurs parcs à thème Disney, appréciée pour les blagues que racontent ses skippers épris de jeux de mots alors qu’ils naviguent sur de nombreuses rivières majeures du monde. Maintenant, ce sera aussi un film. Réalisé par Jaume Collet-Serra (qui fait des films d’horreur ainsi que des thrillers avec Liam Neeson), Croisière dans la jungle raconte l’histoire d’un capitaine de bateau fluvial (Dwayne « The Rock » Johnson) au tournant du siècle dernier, qui emmène une scientifique (Emily Blunt) et son frère (Jack Whitehall) dans un voyage dans la jungle pour trouver l’arbre de vie . Il met également en vedette Édgar Ramírez, Jesse Plemons et Paul Giamatti. Hein!

Comment le regarder : Croisière dans la jungle sera présenté en première dans les cinémas et sur Disney + avec un accès premier.

Eau plate

Date de sortie: 30 juillet

Matt Damon joue dans Eau plate, le dernier en date du réalisateur Tom McCarthy (Projecteur; L’agent de gare), et il devrait faire ses débuts au Festival de Cannes en juillet avant d’être présenté aux États-Unis. Damon incarne un travailleur du pétrole nommé Bill qui apprend que sa fille dont il est séparé (jouée par Abigail Breslin) a été arrêtée sur de fausses accusations alors qu’elle étudiait à l’étranger. Il décide de l’aider et de blanchir son nom, mais cette tâche devient de plus en plus difficile. Avec McCarthy à la barre, Eau plate est probablement moins Pris-style thriller et plus d’un drame qui creuse dans les défis juridiques et bureaucratiques auxquels Bill est confronté tout en essayant de sauver sa fille.

Comment le regarder : Eau plate sera présenté en première dans les salles.

Le chevalier vert

Date de sortie: 30 juillet

Si les mots « film fantastique médiéval épique avec Dev Patel » remplissent votre âme de joie, alors vous avez de la chance, mon ami. David Lowery (Le vieil homme et le pistolet) a écrit et réalisé cette adaptation de la légende arthurienne « Sir Gauvain et le chevalier vert. » Patel incarne Gauvain, le neveu du roi Arthur (Sean Harris), qui part en voyage pour affronter un chevalier au visage vert (Ralph Ineson). Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Kate Dickie, Barry Keoghan et Erin Kellyman sont également à l’affiche.

Comment le regarder : Le chevalier vert sera présenté en première dans les salles.