Les films d’IA et la menace des microplastiques

Le Frost cloue son ambiance étrange et déconcertante dans ses premiers coups. De vastes montagnes glacées, un camp de fortune de tentes de style militaire, un groupe de personnes blotti autour d’un feu, des chiens qui aboient. C’est quelque chose de familier, mais assez étrange pour planter une graine croissante d’effroi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici.

Bienvenue dans le monde troublant de la réalisation de films IA. The Frost est un film de 12 minutes de la société de création vidéo Waymark, basée à Detroit, dans lequel chaque plan est généré par une IA de création d’images. C’est l’un des exemples les plus impressionnants et les plus bizarres de ce nouveau genre étrange. Lisez l’histoire complète et jetez un œil exclusif au film.

—Will Douglas Heaven

Les microplastiques sont partout. Qu’est-ce que cela signifie pour notre système immunitaire ?

Les microplastiques sont à peu près partout où vous regardez. Ces minuscules morceaux de pollution plastique, de moins de cinq millimètres de diamètre, ont été trouvés dans le sang humain, le lait maternel et les placentas. Ils sont même dans notre eau potable et l’air que nous respirons.

Compte tenu de leur omniprésence, il convient de considérer ce que nous savons des microplastiques. Que nous font-ils ?

La réponse courte est : nous ne savons pas vraiment. Mais les scientifiques ont commencé à se faire une idée de leurs effets potentiels à partir d’études précoces sur des animaux et des amas de cellules, et de nouvelles recherches suggèrent qu’ils pourraient affecter non seulement la santé de nos tissus corporels, mais plus généralement notre système immunitaire. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou