Les films d’horreur domineront les salles de cinéma jusqu’à Halloween

« Le public d’aujourd’hui aime les sensations fortes et le caractère d’évasion des films d’horreur et les chiffres toujours solides du box-office ont permis aux studios et aux cinéastes de continuer à produire un grand nombre de ces films et salles de cinéma, maintenant et dans le futur », a déclaré Dergarabedian.

En 2023 déjà, le genre du film d’horreur a généré plus de 600 millions de dollars de ventes de billets au niveau national, ce qui représente environ 10 % du box-office total aux États-Unis et au Canada, selon les données de Comscore.

À partir de vendredi, les salles de cinéma connaîtront un flux constant de frayeurs, de monstres effrayants et de gore – et c’est une excellente nouvelle pour le box-office.

27 octobre — « Five Nights at Freddy’s » (Universal/streaming le même jour sur Peacock)

1er septembre — « All Fun and Games » (AGBO/Vertical Entertainment)

Bien qu’aucun de ces films d’horreur à venir ne devrait connaître des chiffres explosifs au box-office le week-end d’ouverture, ils fournissent aux cinémas des revenus supplémentaires indispensables et s’ajoutent collectivement à la récolte annuelle globale. Ils seront encore plus importants pour les compagnies de théâtre comme AMC et Cinémamark sans parler des studios hollywoodiens, alors que les grands films comme « Dune : Part II » seront projetés en 2024.

Actuellement, « The Nun II » devrait rapporter entre 30 et 45 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, et jusqu’à 95 millions de dollars lors de sa tournée nationale. selon les prévisions de BoxOffice.com.

« A Haunting in Venice », la troisième adaptation d’Agatha Christie de Kenneth Branagh, devrait rapporter entre 11 et 16 millions de dollars lors de ses débuts et totaliser entre 37 et 57 millions de dollars avant de sortir en salles aux États-Unis et au Canada.

Et « Saw X », le dernier opus de la franchise d’horreur et de torture macabre, devrait rapporter entre 10 et 15 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture et un montant final compris entre 22 et 35 millions de dollars au niveau national.

Projections pour « L’Exorciste : Croyant », la première entrée d’un nouvelle trilogie, et l’adaptation du jeu vidéo « Five Nights at Freddy’s » n’étaient pas immédiatement disponibles. Notamment, « Five Nights at Freddy’s » suivra le même chemin de distribution que les deux derniers opus de la franchise Halloween et sera disponible sur Peacock le jour même de son arrivée en salles.

« En fin de compte, profiter d’une ou deux bonnes frayeurs avec un public est une expérience théâtrale aussi définitive qu’une autre », a déclaré Robbins.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.