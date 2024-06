Les films d’été démarrent lentement au box-office : NPR

basculer la légende Evan Agostini/Invision/AP

Hollywood traverse une année difficile. Après un printemps plus lent que d’habitude, l’industrie cinématographique a lancé sa saison estivale à succès en affichant les chiffres du box-office les plus bas pour un week-end du Memorial Day depuis plus de deux décennies (à l’exclusion de 2020, lorsque de nombreuses salles de cinéma étaient fermées).

Il existe de nombreuses excuses – retards dus à six mois de grève des scénaristes et des acteurs, véhicules vedettes ternes, lassitude des super-héros – mais comme le disent parfois les gens du secteur, « si les gens ne veulent vraiment pas venir, rien ne peut les arrêter. .»

Les gens ne voulaient clairement pas venir au Mad Max le préquel Furiosa le week-end dernier, qui a rapporté 32 millions de dollars moins que prévu au box-office national. Ni au film familial SI de la semaine précédente. Le public n’a pas afflué vers grand-chose depuis Dune : 2ème partie et Godzilla x Kong en mars.

Comme l’a déclaré Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment, lors d’un appel avec des investisseurs cette semaine : « Les gens ont perdu l’habitude d’aller au cinéma ».

Et une fois l’habitude perdue, chaque semaine qui n’a pas de succès retentissant rend un peu plus difficile la relance de la fréquentation.

En raison des grèves de l’année dernière, les quatre premiers mois de 2024 s’annonçaient toujours lents : moins de films en préparation, des producteurs attendant que les enfants quittent l’école. Selon les projections de l’industrie cinématographique, d’ici la fin de l’année, les ventes de billets en baisse d’un milliard de dollars par rapport à l’année dernière.

Cela semblait déjà assez grave, mais les chiffres de cette année sont déjà en baisse de 800 millions de dollars par rapport à cette date de 2023, et nous n’avons même pas atteint juillet, le mois où les ventes de billets de l’année dernière ont été dynamisées par le phénomène culturel à deux films connu sous le nom de Barbenheimer.

Même sans la suralimentation de la comédie rose vif Barbieet le biopic sur le créateur de bombe atomique Oppenheimer, l’été dernier aurait été difficile à suivre. Il y avait de nouveaux versements de Mission Impossible, Transformers, Spider-Verseet Indiana Jones.

Lors de l’appel aux investisseurs de Sony cette semaine, Vinciquerra espérait que la liste de cet été ramènerait le public, peut-être pas tout à fait aux niveaux d’avant la pandémie, mais de manière substantielle. Alors, qu’est-ce qui nous attend ? Bien, Un moi méprisable les films atteignent régulièrement la barre du milliard de dollars dans le monde, et il n’y a aucune raison de penser que le versement de cet été sera une exception.

Pixar a un historique décent lorsqu’il ramène les favoris du public, donc À l’envers 2 devrait bien faire. Et avec non pas un, mais deux super-héros, Marvel’s Deadpool et Wolverine Cela devrait aller malgré une note « R » qui interdit aux adolescents de moins de 17 ans sans parent.



Il y a aussi une chasse aux tornades Torsadeset un silence contesté Un endroit calme : premier jour.

Mais vous remarquerez que chacun de ces films est une suite – un service aux fans, et non quelque chose de nouveau ou d’original susceptible de relancer l’histoire. habitude du cinéma. Alors, qu’est-ce qui est disponible cet été pour allumer de nouveaux feux au box-office ?

Tout le monde veut parier sur le drame des gangs de motards Motards? La comédie romantique Scarlett Johansson/Channing Tatum Envole-moi vers la Lune? Que diriez-vous du film familial Harold et le crayon violet? Non?

L’été risque donc d’être encore plus retardé. Peut-être beaucoup plus loin. C’est pourquoi certains dans l’industrie parlent de prolonger la saison une semaine après la fête du Travail, afin de pouvoir inclure la suite à deux titres de Tim Burton. Beetlejuice, Beetlejuicequi a une chance d’obtenir une ouverture de 100 millions de dollars.

L’extension ne se lavera pas, bien sûr. L’été dans le livre des records se terminera officiellement le jour de la fête du Travail.

Pendant ce temps, le mantra que les propriétaires de cinéma répètent lorsqu’ils se réunissent en 2024 : « Survivre jusqu’en 25 ».