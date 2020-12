Je ne sais pas pour vous mais j’ai eu du mal à entrer dans l’esprit de Noël cette année. Après des mois d’incertitude, d’anxiété et de bouleversements, il est difficile de se sentir très ho ho ho.

Peut-être que la thérapie par immersion aidera. Si je ne regarde que des films de Noël pendant 24 heures, comment ne pas être rempli d’esprit festif?

Les classiques – It’s A Wonderful Life, Miracle on 34th Street, Elf – semblent trop évidents. J’ai besoin de films que je n’ai jamais vus pour avoir un impact total. Alors je m’abandonne au programme télé au hasard, guidé par tout ce qui se passe.

Le premier est le road trip de vacances de 2013 sur Sony Movies Christmas. Il met en vedette beaucoup d’inconnues, pour une bonne raison, et George Hamilton avec son visage si serré qu’il ne peut que bouger les yeux. Un peu.

Si vous jouiez à un jeu à boire et buviez une gorgée chaque fois que vous voyiez quelque chose en rapport avec Noël, vous seriez sur le sol trois minutes plus tard. Chaque image a des presses, un bonhomme de neige, un pull festif ou des guirlandes lumineuses. Le personnage principal Maya a trois arbres de Noël dans son salon. Il neige dans chaque scène.





(Image: Collecter)



Maya rêve d’une proposition festive de son petit ami, qui lui fait savoir qu’il n’est qu’après un bon moment – alors elle le jette. De retour à l’entreprise de produits pour animaux de compagnie pour laquelle elle travaille, il a été décidé que son chien mascotte fera une tournée publicitaire dans le pays.

Le propriétaire a un fils playboy inutile. Lui et Maya sont opposés et se détestent. Vous ne devinerez jamais quelles deux personnes sont choisies pour conduire le chien. Mais son petit ami se rend compte qu’il a commis une erreur et poursuit Maya et Playboy Son – qui, vous ne le croirez jamais, ont des profondeurs cachées.







(Image: poinçon)



Holiday Road Trip ne m’a pas fait sentir que Noël … peut-être que la scène où le costume Sexy Santa de Playboy Son est arnaqué par un gang de OAP excités était difficile à surmonter.

Vient ensuite Every Day Is Christmas, un remake de A Christmas Carol avec Toni Braxton. Comme c’est la saison de la bonne volonté, plutôt que de discuter de ses talents d’actrice, rappelons-nous qu’elle est une grande chanteuse. Toni joue le rôle d’Alexis, la patronne impitoyable de la société financière, qui, estimant que les bénéfices sont trop faibles, dirige la fête et les bonus de son personnel, puis leur dit qu’ils travailleront le jour de Noël.

Puis les fantômes de ses parents l’aident à voir l’erreur de ses manières. Elle s’excuse et fait des cadeaux avant de descendre avec son chauffeur, qui révèle qu’il est secrètement un homme d’affaires prospère et amoureux d’elle.

Charles Dickens s’est vraisemblablement rendu dans sa tombe sans arrêt depuis sa sortie en 2018.

Quand j’allume le suivant, je m’étouffe presque avec la tarte hachée que je suis en train de manger pour que le sucre continue.

Cela ressemble à la vraie vie en 2020, mais Cancel Christmas, c’est le Père Noël qui découvre que les enfants sont maintenant trop gourmands. Il a 30 jours pour inculquer le véritable esprit de Noël à trois garçons, ou … eh bien, l’indice est dans le titre. Mais, mon Dieu, la star est Judd Nelson – vous savez, du Breakfast Club. Pour être honnête, j’ai manqué la plupart de Cancel Christmas car il est trop gênant de regarder l’écran. Je ne veux pas que Judd me voie le voir réduit à ça.







(Image: Productions UTB)



Je commence à regarder The Christmas Cottage de Channel 5 et remarque que je deviens aveugle à tout ce qui est festif. Ce film est certainement celui qui me remet sur les rails, car il est plein de gens obsédés.

La fille de carrière Lacey doit prendre un congé pour être demoiselle d’honneur lors des noces de sa meilleure amie. Tout comme Lacey lui dit toutes les raisons pour lesquelles son petit ami actuel est génial, lors des promenades son amour d’enfance, qui est – vous ne le devinerez jamais – exactement le contraire de ces choses! Le copain de Lacey est en lune de miel dans leur chalet familial et tous ceux qui y ont séjourné à Noël ont trouvé le véritable amour.

Lacey et Childhood Sweetheart finissent par parler si tard au chalet qu’ils… s’endorment? Ce serait un miracle de Noël si vous ne deviniez pas ce qui se passe. Je donne à ce film une énorme canneberge. (Version festive d’une framboise.)

Vient ensuite la chasse au trésor de Noël, qui semble passionnante. La fille de carrière Linda doit prendre congé pour le mariage de sa meilleure amie… je n’ai pas vu ça? Au lieu d’un chalet de Noël, il y a la chasse au trésor annuelle de Noël de la ville, dans laquelle Linda est jumelée avec son ex. Sinon, tout est pareil. Deux canneberges.







(Image: Chardonneret)



OK, Amazing Christmas Romance doit être meilleur. Ce ne sera sûrement pas DEUX HEURES de ma vie que je ne reviendrai jamais car c’est exactement le même film que les deux derniers mais avec un énorme labyrinthe de neige. GRRRRR (pouces).

Six films et je délire un peu. J’ai peut-être OD’d sur l’esprit festif.

Ensuite, The Spruces and the Pines parle de familles rivales de propriétaires d’arbres de Noël – donc Roméo et Juliette avec des arbres et une fin heureuse. C’est ma limite. Plus d’amour de Noël.

Ensuite, c’est The Christmas Switch, où le Père Noël échange des corps avec un homme plus jeune parce qu’il est tellement assommé – avec des conséquences hilarantes.







(Image: Netflix)



Et Silver Bells, où un présentateur sportif désagréable apprend une leçon importante sur la gentillesse envers les autres – avec des conséquences hilarantes.

Puis Snowmen, qui met en vedette Ray « Goodfellas » Liotta et Christopher « Back To The Future » Lloyd et environ trois garçons de petite ville essayant d’établir un record pour faire le plus de bonhommes de neige en une journée. Confession: les bonhommes de neige me font pleurer un peu. C’est peut-être parce que c’est basé sur une histoire vraie ou peut-être simplement parce qu’il n’y a pas eu de conséquences hilarantes.

Je me sens prisonnier de Noël pour toujours – le jour de Noël de la marmotte.







(Image: poinçon)



Amazon a donné au monde le cadeau de son propre film festif cette année et, vraiment, il n’aurait pas dû. La date de Noël de mon père parle d’un veuf déprimé qui fait semblant d’être joyeux.

Sa fille a créé un profil de rencontre et tout va mal, puis à la dernière minute, tu ne le saurais pas, juste à temps pour Noël.

Ensuite, quelque chose de magique se produit. Le dernier film, The Christmas Chronicles 2 sur Netflix, avec Kurt Russell, est en fait… bon.







(Image: Daro Film Distribution)



C’est drôle, doux, excitant – il y a une intrigue qui vous tient à cœur et un script qui ne vous donne pas envie de vomir. Le message est réfléchi et poignant.

Ça fait chaud au coeur. Au sens propre. Mon cœur est maintenant réchauffé! Bien que ce soit peut-être les Baileys que je suis maintenant en train de sortir directement de la bouteille.

Dans tous les cas, un véritable esprit festif a été atteint. Joyeux Noël à tous!

Et à ma télé, une bonne nuit!