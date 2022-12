Les films de Noël les meilleurs et les plus populaires à diffuser toute la semaine avant le début des vacances

Avec Noël qui approche à grands pas, il est juste de célébrer avec des films de vacances.

Des farces emblématiques de Macaulay Culkin aux bouffonneries elfiques de Will Ferrell, il existe de nombreux films de Noël qui vous plongeront dans l’esprit des fêtes.

Voici quelques-uns des films de Noël les plus emblématiques (sans ordre particulier) à découvrir en cette saison des fêtes :

“Une histoire de Noël”

“A Christmas Story” suit l’adorable Ralphie Parker alors qu’il esquive l’intimidateur Scut Farkus tout en rêvant de voir sa carabine à air comprimé bien-aimée Red Ryder sous l’arbre.

Le film a eu un tel impact qu’un marathon de 24 heures a été diffusé sur TBS et TNT pendant la veille de Noël et le jour de Noël chaque année depuis 1997.

“Miracle sur la 34e rue”

“Miracle on 34th Street” est un favori de Noël depuis sa première en 1947.

Célébrez les vacances avec l’histoire de Kris Kringle, qui joue le Père Noël au grand magasin Macy’s à New York et tente de convaincre son superviseur sceptique (et sa fille incrédule) qu’il est la vraie chose. Ce film emblématique met en vedette Edmund Gwenn, Maureen O’Hara et Natalie Wood.

“Un chant de noel”

L’histoire d’Ebenezer Scrooge est une histoire transformatrice remplie de leçons importantes que toute famille peut tirer de cette saison des fêtes.

Avec d’innombrables adaptations du classique de Charles Dickens, les téléspectateurs peuvent voir comment Scrooge passe d’un avare gourmand à une personne gentille et attentionnée.

“Scroogné”

Un récit du classique “A Christmas Carol”, “Scrooged” met en vedette Bill Murray dans le rôle de Frank Cross, dirigeant d’entreprise égoïste et cynique. Dans le film, Murray reçoit la visite de plusieurs fantômes de Noël qui le transforment finalement de l’homme cynique qu’il était en un homme parfaitement en phase avec l’esprit de Noël.

“Un Noël Charlie Brown”

Charlie Brown est devenu une icône culturelle en tant que l’un des personnages les plus connus du divertissement de tous les temps.

Son attitude déprimée combinée à des moments périodiques d’optimisme sert à montrer la véritable force de l’esprit de Noël, malgré toutes les luttes auxquelles on peut être confronté.

“Rudolph le renne au nez rouge”

Créée en 1964, “Rudolph le renne au nez rouge” est l’une des plus longues émissions spéciales de Noël à la télévision.

Personne ne peut oublier l’adorable innocent Rudolph et son nez rouge vif – et tout le monde se souvient du jingle emblématique de Rudolph que nous chantons tous avec joie à Noël.

“Le Père Noël”

Lorsqu’il ne travaillait pas avec ses outils pratiques à la maison, Tim Allen était occupé à jouer le rôle du Père Noël.

Regardez la star préférée de “l’amélioration de l’habitat” de tout le monde enfiler le costume rouge emblématique et entreprendre un voyage pour convaincre ceux qu’il aime qu’il est, en effet, le Père Noël.

“Le Père Noël 2”

“The Santa Clause 2” est le deuxième volet de la franchise cinématographique, qui comprend deux autres films “Santa Clause” et une série de suivi intitulée “The Santa Clauses”, qui présente également Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, alias Santa, et Eric Lloyd comme son fils Charlie.

L’intrigue du deuxième film entoure Scott Calvin alors qu’il cherche la prochaine Mme Claus. Il doit se marier avant la veille de Noël, sinon il ne sera plus jamais le Père Noël.

“L’amour en fait”

Quelle meilleure façon de se mettre dans l’esprit qu’un conte d’amour de vacances ? Que diriez-vous de 10 histoires d’amour?

Ce blockbuster de 2003 présente une distribution d’ensemble qui comprend Keira Knightley, Liam Neeson, Hugh Grant, Alan Rickman et Colin Firth.

“Comment le Grinch a volé Noël”

Rien n’apporte plus de joie de Noël que Jim Carrey enfilant un costume vert et poilu. Dans ce désormais classique, le patron vert vivant à l’extérieur de Whoville au sommet d’une colline piétine dans la ville et fait des ravages autour de la ville en volant des cadeaux, de la nourriture, des décorations et plus encore – jusqu’à ce que son cœur grossisse de trois tailles et qu’il sauve le Noël qu’il a presque ruiné.

“Les vacances de Noël de National Lampoon”

Voyez la famille Griswold à son meilleur (ou est-ce le pire ?) lorsque leurs familles conflictuelles et excentriques arrivent pour célébrer les vacances.

Le chaos semble un mot trop apprivoisé pour ce qui s’ensuit dans ce film PG-13.

“Seul à la maison”

Ne vous attendiez-vous pas à voir le visage désemparé emblématique de Kevin McCallister sur cette liste ?

Les farces de Kevin McCallister (joué par Macaulay Culkin) contre Harry Lyme (joué par Joe Pesci) et Marv Merchants (joué par Daniel Stern) sont un incontournable de Noël depuis sa sortie en 1990. Près de 30 ans plus tard, la performance de Culkin résiste toujours à l’épreuve de temps.

“Seul à la maison 2 : Perdu à New York”

Kevin McCallister se retrouve dans un monde de problèmes pour la deuxième année consécutive, après avoir perdu la trace de son père à l’aéroport et s’être trompé d’avion. Alors que sa famille se dirige vers la Floride, Kevin est en route pour New York.

Une fois sur place, il se faufile jusqu’à l’hôtel Plaza où les ennuis continuent.

“Elfe”

“Elf” a été salué comme un classique des fêtes presque immédiatement après sa sortie en 2003 et reste l’une des plus grandes performances de Will Ferrell.

L’histoire réconfortante d’un père et d’un fils perdus depuis longtemps résonne sûrement dans les familles à l’approche de la saison des fêtes.

“C’est une vie magnifique”

Peut-être le classique de Noël définitif, “It’s a Wonderful Life” suit George Bailey alors qu’il apprend à quel point il est important lorsqu’il a un aperçu de ce à quoi sa petite ville ressemblerait sans lui.

Familial et plein de cœur, ce film en noir et blanc de 1946 met en vedette James Stewart, Donna Reed et Lionel Barrymore.

“Le cauchemar avant Noël”

Mélangez vos vacances avec ce film écrit par Tim Burton qui suit Jack Skellington alors qu’il tente d’amener Noël chez lui, Halloween Town.

” Mourir dur “

“Die Hard” est-il un film de Noël ou pas ?

Cette question de longue date tourmente Internet et les fanatiques de films festifs depuis sa sortie initiale en 1988. (Indice : la réponse est oui.)

Que vous croyiez ou non qu’il s’agit d’un film de Noël, la performance de Bruce Willis en tant que flic du NYPD, John McClane, a consolidé sa position de meilleur film de vacances.

De son utilisation de “Christmas in Hollis” de Run-DMC à son thème central de la famille, “Die Hard” reste l’un des plus grands films de Noël à regarder.

“Les Chroniques de Noël”

Goldie Hawn et Kurt Russell jouent dans ce film de Noël où deux jeunes frères et sœurs, Kate et Teddy Pierce, espèrent attraper le Père Noël sur le film après qu’il ait accidentellement écrasé son traîneau.

“Les Chroniques de Noël 2”

Dans cette suite du premier film “Chroniques de Noël”, Kate Pierce – maintenant adolescente – se retrouve avec le Père Noël et Mme Claus lorsqu’elle apparaît au pôle Nord. Là, elle découvre qu’un lutin coquin tente d’annuler Noël pour toujours.

Kurt Russell et Goldie Hawn étourdissent une fois de plus dans ce deuxième volet.

“Le chant de Noël des marionnettes”

“The Muppet Christmas Carol” est une reconstitution du conte de vacances de Charles Dickens.

Kermit la grenouille apparaît comme Bob Cratchit, Michael Caine joue Scrooge et Frank Oz est la seule et unique Miss Piggy.

“Les vacances”

Ce film étoilé met en vedette Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black et bien d’autres.

“The Holiday” est une comédie romantique sur deux femmes qui changent de maison pour les vacances pour s’éloigner des mésaventures individuelles et de la vie qu’elles mènent dans leur propre ville.

Après que Diaz, qui joue la femme de carrière Amanda Woods, rencontre le frère à l’écran de Winslet et père de deux enfants, Graham, joué par Law, elle tombe rapidement amoureuse et décide de prolonger son séjour à Londres. Iris, romantique sans espoir, jouée par Winslet, vit sa propre histoire d’amour avec Miles, joué par Black.

“Quatre Noëls”

Ce film de vacances regorge de grands noms tels que Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Tim McGraw, Kristin Chenoweth, Robert Duvall et bien d’autres.

Le film suit le couple Kate et Brad, interprétés par Witherspoon et Vaughn, alors qu’ils rendent visite à leurs familles divisées à Noël. Le couple vit une tonne de drames hilarants entourant leurs parents et leurs frères et sœurs.

“Le Polar Express”

Tom Hanks et Josh Hutcherson donnent vie aux personnages de ce film de vacances fantastique animé.

Dans ce film, un jeune garçon qui ne croit pas au Père Noël monte à bord d’un train pour le pôle Nord où il rencontre l’homme dont il doutait. Il s’aventure vers et depuis l’Arctique où il apprend à croire.

“Vive le vent d’hiver”

“Jingle All The Way” est un favori des fêtes avec Arnold Schwarzenegger. Dans ce film, Schwarzenegger incarne le bourreau de travail père d’un garçon qui promet de trouver à son fils un jouet Turbo-Man pour Noël. Alors que tous les magasins sont complets, il s’aventure dans toute la ville pour en trouver un pour son fils afin de compenser ses absences fréquentes.

