Les films de James Bond obtiendront toujours une sortie au cinéma après l’accord Amazon MGM

Suite à l’annonce de l’acquisition par Amazon de MGM pour 8,45 milliards de dollars (5,97 milliards de livres sterling) plus tôt cette semaine, il a été confirmé que les films Bond seront toujours projetés dans les cinémas.

Bien qu’Amazon soit désormais copropriétaire des droits de la célèbre franchise d’espionnage, il n’aura pas d’accès exclusif en streaming aux nouveaux films. Variety a confirmé la nouvelle avec une déclaration des producteurs de Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson d’Eon Productions.

La paire a déclaré; «Nous nous engageons à continuer à faire des films de James Bond pour le public mondial des salles de cinéma».

Nous supposons que les films iront à Amazon Prime Video après la première diffusion en salles, mais l’accord ne précisait pas combien de temps après cela se produirait. Le prochain film de Bond, No Time To Die, sortira le 30 septembre au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis. Ce sera le dernier film de la série de Daniel Craig.

Amazon n’aura pas non plus de contrôle créatif sur le personnage principal. Broccoli et Wilson ont par le passé protégé le Bond de tout spin-off de séries télévisées – alors ne vous attendez pas à ce que 007 apparaisse dans d’autres spin-offs comme nous l’avons vu avec Marvel et Star Wars sur Disney Plus.

Bien sûr, l’accord MGM ne donnait pas seulement à Amazon des droits sur Bond. La bibliothèque comprend des films classiques tels que Rocky, Legally Blonde, The Pink Panther, Tomb Raider et Silence of the Lambs, ainsi que des émissions de télévision telles que The Handmaid’s Tale, Fargo et Vikings.

Cependant, Amazon peut ne pas avoir accès à tous ces éléments tout de suite, car beaucoup ont des accords avec d’autres sociétés de streaming.

