Les films de Harry Potter classés: du meilleur aux «secrets de Dumbledore»

Au cours des deux décennies écoulées depuis Harry Potter les films sont sortis pour la première fois dans les cinémas, le Potterverse est devenu de plus en plus un sac mélangé (pour plus d’une raison).

Les chapitres les plus récents de la Bêtes fantastiques série de films, basée sur un guide de 2001 sur les créatures magiques du Potterverse, n’a jamais vraiment trouvé son chemin. Malgré une introduction décemment charmante dans Fantastic Beasts and Where to Find Them de 2016, les deux entrées suivantes – Les crimes de Grindelwald et Les secrets de Dumbledore – n’ont pas réussi à capturer l’ancienne magie.

Classons les 11 films du Potterverse, y compris les films préquels de Fantastic Beasts mettant en vedette l’adorable Poufsouffle et le célèbre magizoologiste Newt Scamander.

JK Rowling a fait éclater sa cerise sur le scénario avec Fantastic Beasts et Where to Find Them, mais son suivi de cette préquelle magique semblait moins expérimenté que le premier. Une grande modification aurait peut-être supprimé les détails denses et le traçage qui semblaient mieux placés dans les pages d’un livre. C’est le film Harry Potter le moins bien classé de tous, pas seulement ici, mais sur Metacritic (le seul qui compte), avec un maigre 52 %. La plus grosse critique ? Désolé, j’ai trop réfléchi à ce film pour répondre à cette question.

Le troisième film de Fantastic Beasts pourrait être une légère amélioration par rapport à son prédécesseur, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Les Secrets de Dumbledore voit Mads Mikkelsen reprendre le rôle du sorcier noir Grindelwald. Il voit également l’adaptateur Harry Potter Steve Cloves devenir co-scénariste avec JK Rowling. Un récit légèrement plus ciblé se reflète dans ce changement, et il y a plus bêtes pour mériter le titre du film. Mais cette entrée ne peut toujours pas évoquer la magie pour donner vie aux films précédents.

Le Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1 peut sans doute être blâmé pour Twilight Breaking Dawn : Partie 1 (sans parler de The Hunger Games : Mockingjay – Partie 1). Beaucoup diraient que l’adaptation du dernier livre de Harry Potter devait être divisée en deux films. Je suis d’accord, mais son ton pessimiste peut être lourd, et il passe surtout du temps à mettre en place la deuxième partie. C’est un peu un marathon dans lequel s’engager, parsemé de morts horribles et tragiques.

Arachnophobes, méfiez-vous. Chamber of Secrets est un film parfaitement acceptable tant que vous n’avez pas une peur paralysante des araignées, des serpents ou de Jason Isaacs. Notre première introduction à l’un des plus grands points de l’intrigue de la franchise, notre petit trio se retrouve à affronter l’héritier de Serpentard qui tient en laisse une bête si dangereuse que vous ne pouvez même pas la regarder directement. Il perd cependant des points pour avoir introduit la version cinématographique de Ginny Weasley. Bonnie Wright a fait un travail raisonnablement bon, mais nous ne pardonnerons jamais aux scripts d’avoir réduit Ginny d’un individu audacieux et charismatique à un personnage secondaire bidimensionnel avec des yeux de cœur pour Harry.

C’est aussi très bien interprété : Eddie Redmayne est génial dans le rôle de Newt Scamander, un héros du grand écran dont le personnage est défini par la douceur, la curiosité et la compassion au lieu de la violence et de l’agressivité. Katherine Waterston et Ezra Miller fournissent un soutien intrigant et décalé, et Colin Farrell est un méchant tellement séduisant que c’est vraiment dommage que Depp ait pris le relais. Partout où la série va ensuite, vous pouvez trouver des trucs fantastiques ici.

Mais on va dire ceci : le premier film est correct. Cela donne aux fans et aux téléspectateurs occasionnels une chance de profiter de la fantaisie sans être coincés dans le monde de l’internat twee, et le regard élargi sur le monde sorcier de Rowling s’accompagne de créatures délicieusement colorées et d’une ambiance fantastique rétro dandy.

La principale chose dont je me souviens à propos de ce film : Daniel Radcliffe faisant des bruits d’araignée étranges en cliquant dessus alors qu’il était éméché sur une potion (drogue) qui vous rend chanceux. Presque aussi sombre visuellement qu’un épisode de Game of Thrones, Half-Blood Prince est marqué par un duel vicieux entre Harry et Malfoy, sans oublier la mort de Dumbledore. Il n’y a pas vraiment de début, de milieu et de fin clairs, mais plutôt un gros fouillis d’intrigues secondaires sur la romance adolescente. Ne pas se plaindre.

Getty Images

5. Harry Potter à l’école des sorciers (2001)

Nous n’aurions pas eu le casting formidable et parfait de Daniel Radcliffe, Emily Watson et Rupert Grint sans ce film. Nous n’aurions pas l’esthétique parfaite de Harry Potter. Peut-être plus important encore, nous n’aurions pas eu le sublime score de John Williams. En dehors de Star Wars et Indiana Jones, existe-t-il un thème Williams plus emblématique et mémorable ? Je dirais que non.

Avec des films fantastiques sur toute la ligne, Prisonnier d’Azkaban, étant l’exemple le plus évident, il est facile d’oublier que les suites de Harry Potter suivaient un modèle visuel et stylistique conçu, en partie, par la main ferme de Chris Columbus. L’homme a réalisé Home Alone et Mrs Doubtfire pour l’amour de Dieu, il savait ce qu’il faisait !

La pierre philosophale est l’une de ses meilleures. C’est bien plus un film pour enfants que ce qui viendrait plus tard pour Harry Potter, mais c’est tout à fait approprié compte tenu du matériel source. C’est intemporel, intelligent, visuellement brillant et un excellent film à regarder avec les enfants à ce jour.

–Marc Serrels