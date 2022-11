Les films de cinéma pourraient-ils exclure les streamers des meilleurs Oscars?

A quoi sont-ils confrontés ? Le domaine des meilleurs prétendants à l’image est mené par le hit multivers “Everything Everywhere All at Once” ; le drame autobiographique de Steven Spielberg, « Les Fabelmans » ; la comédie dramatique des amis irlandais “The Banshees of Inisherin” ; et « Tár », le favori des critiques avertis, avec Cate Blanchett. Mais il y en a beaucoup plus d’où viennent ces films.

Certains des nominés probables servent le spectacle, comme le biopic de Baz Luhrmann, “Elvis”, et le drame hollywoodien débauché “Babylon”, tandis que d’autres proposent une aventure à gros budget, comme “Top Gun : Maverick”, “Black Panther : Wakanda Forever”. », « The Woman King » et le prochain « Avatar : The Way of Water ». Il y a aussi une série de films axés sur les problèmes à considérer – à savoir «Women Talking» de Sarah Polley, le drame #MeToo «She Said» et «Till», mettant en vedette Danielle Deadwyler dans le rôle de la mère d’Emmett Till – ainsi que «The Whale », « The Inspection » et « Living », trois petits drames mettant en vedette les meilleurs candidats acteurs Brendan Fraser, Jeremy Pope et Bill Nighy, respectivement. Et n’oubliez pas les films internationaux acclamés comme “Decision to Leave”, “Triangle of Sadness” et “Close”.