Il y a environ 25 ans, un ami m’a invité à participer à un match de basket-ball que lui et ses beaux-frères avaient commencé dans un gymnase local le dimanche soir. La première fois que je me suis présenté, un des habitués s’est opposé et une dispute s’est ensuivie, principalement en arménien.

Mon ami s’est tourné vers moi et m’a expliqué, en anglais, qu’ils avaient tous convenu que ce jeu serait pour des personnes mesurant au moins six pieds. Je mesurais un peu plus de 6 pi 1 po. En regardant les gestes de la main et du bras, j’ai compris que certains des gars pensaient que s’ils me laissaient entrer, le jeu serait bientôt dominé par les sept pieds. Mais mon ami a gagné la dispute et je suis devenu un habitué.

Bientôt, il y eut d’autres nouveaux gars plus grands que moi, dont un près de 6’5 ”. D’une manière ou d’une autre, nous avons tous concouru, nous nous sommes entraînés chaque semaine et nous nous sommes surtout bien entendus.

Au fil des ans, ce jeu est devenu de plus en plus compétitif – et plus jeune – alors que je vieillissais et plus lentement. Je continue d’essayer parce que j’aime jouer et ce qui compte pour moi, c’est de pouvoir rivaliser, de me tester contre n’importe quel niveau de compétition. C’est qui je suis et qui j’espère être aussi longtemps que je le pourrai. Je me considère chanceux de jouer encore à mon âge et particulièrement béni d’avoir passé toute ma vie à être exactement qui je suis, sur ou hors d’un terrain de basket, sans honte et sans contestation à ce sujet.

Les personnes transgenres, athlètes inclus, ne bénéficient pas d’une telle fortune.

L’équité concurrentielle est un objectif insaisissable

Pas en Arkansas, où la législature a annulé le veto du gouverneur Asa Hutchinson sur un projet de loi interdisant les chirurgies de transition et les suppléments hormonaux pour les jeunes trans. Pas dans le Dakota du Sud, où la gouverneure Kristi Noem et la législature de l’État ont ordonné que les athlètes du secondaire ne puissent concourir qu’en fonction du sexe qui leur a été attribué à la naissance.

Plus d’une douzaine d’États ont proposé ou institué des interdictions sur les athlètes transgenres. Le Mississippi appelle sa version «le Mississippi Fairness Act», exprimant la préoccupation populaire selon laquelle les athlètes féminines trans ont un avantage injuste sur les autres athlètes féminines et que leur présence enfreindrait l’équité compétitive qui est la raison même de la séparation des sports entre filles et garçons. et les sports féminins et masculins.

De telles craintes, en elles-mêmes et par elles-mêmes, ne sont pas du sectarisme. Mais ils reflètent une compréhension malheureusement limitée des sports et des athlètes du secondaire.

L’équité compétitive est un objectif magnifique et insaisissable pour ceux d’entre nous qui entraînent ou supervisent l’athlétisme au secondaire. C’est pourquoi nous avons des équipes juniors universitaires et des équipes de première année et de deuxième année et pourquoi nous essayons de faire correspondre des équipes qui ne se massacreront pas. Cela ne fonctionne souvent pas de cette façon et nous avons tous vu et entendu parler de scores inégaux dans le football et le basketball au lycée et à peu près dans tous les autres sports.

Il y a des athlètes dont les dons physiques et le talent athlétique les rendent si dominants que cela ne semble vraiment pas juste (je le sais de première main, ayant entraîné contre certains d’entre eux). Et est-ce que quelqu’un pense qu’il y a une justice dans la soi-disant «loterie génétique»?

La possibilité pour une athlète transgenre de bénéficier d’un quelconque avantage physique ne modifiera donc en rien l’équation de la compétition.

En fait, c’est rarement le cas. Au cours des huit années écoulées depuis que la California Interscholastic Federation (CIF) a commencé à autoriser les athlètes du secondaire à concourir en tant que sexe auquel ils s’identifient – indépendamment de ce qui leur avait été attribué à la naissance – il n’y a pas eu un seul cas dans lequel une femme trans l’athlète a été suffisamment dominant pour susciter des protestations.

Cela ne devrait pas nous surprendre puisque les meilleurs athlètes, quel que soit leur sexe, continuent de devenir plus rapides, plus forts et plus qualifiés. En 1970, Mark Spitz a nagé le 100 mètres nage libre en 51,94 secondes. Le record du monde féminin actuel du 100 mètres nage libre est de 51,71 secondes pour Sarah Sjöström. C’est environ 5 secondes plus lent que le record masculin actuel de 46,91 secondes, mais très peu de nageurs se rapprocheront jamais de l’un ou l’autre temps.

Ainsi, même si une femme trans peut être une athlète dominante pour certaines équipes du secondaire dans certaines ligues de préparation, il est très peu probable qu’elle soit supérieure aux athlètes féminines les plus élites. Il y a quelques années, une école ici à Los Angeles a remporté un championnat d’État de tennis féminin avec une joueuse trans sur la liste – mais elle n’a pas pu jouer dans le match de championnat parce qu’elle n’était pas l’une des 11 meilleures joueuses l’équipe.

Notre mission doit être l’inclusion

Offrir l’inclusion à certains de nos jeunes les plus vulnérables, qui courent de grands risques de dépression, de toxicomanie et de suicide, devrait être la mission de chaque éducateur et de tout autre être humain pensant et aimant.

Je suis fier de faire partie du CIF, l’un des organes directeurs des lycées d’État qui ouvre la voie sur cette question. Je n’en attendais pas moins. Pour toutes les injustices grotesques du passé de la Californie (internement japonais, expulsion de citoyens américains d’origine mexicaine et racisme qui est l’héritage de chaque État), c’est dans notre État que Jackie Robinson a présenté son génie athlétique en tant qu’athlète quatre sports de l’UCLA avant qu’il a continué à intégrer la Major League Baseball en 1947.

Il a fallu près d’un quart de siècle honteux pour que les universités du Mississippi, de l’Alabama et de la Géorgie intègrent enfin leurs équipes sportives.

Vous ne voyez pas trop de gens au Mississippi ou ailleurs portant encore une bannière pour l’exclusion des athlètes de couleur au lycée ou au collège. Je me demande combien d’années encore ils se déshonoreront en hissant la bannière de l’exclusion des athlètes transgenres.

