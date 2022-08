“Les filles peuvent faire tout ce qu’elles veulent”: les rameuses se préparent à briser les anciennes règles de la régate

Ava Bishop n’avait que 10 ans lorsqu’elle a commencé à demander au personnel du hangar à bateaux pourquoi elle ne serait jamais autorisée à ramer sur toute la longueur du lac Quidi Vidi.

“Pourquoi je ne peux pas ?” Bishop se souvient d’avoir demandé avec indignation à tous ceux qui écoutaient. “Pourquoi n’ai-je pas le droit?”

“C’est comme ça que ça a toujours été fait”, répondaient-ils.

“J’ai toujours dit que ce n’était pas une raison suffisante”, a déclaré Bishop, maintenant âgé de 16 ans, mardi. “Les filles peuvent faire absolument tout ce qu’elles veulent, et elles ne devraient laisser personne leur dire le contraire.”

Bishop fait partie de l’une des quatre équipes féminines qui ont marqué l’histoire à la Royal St. John’s Regatta cette semaine, alors que la compétition annuelle d’aviron élimine les limites imposées aux athlètes féminines depuis 1816.

Ces équipes rameront sur le long parcours – jusqu’au bout du lac et retour. C’est une course traditionnellement réservée aux hommes, alors que les femmes étaient cantonnées au demi-parcours, mais le comité de régate a décidé en début d’année de mettre fin aux distances sexospécifiques.

Cette année, toutes les équipes auront l’opportunité de courir le parcours court, qui fait 1,225 kilomètres, et un parcours long, qui fait 2,45 kilomètres.

“Je n’ai jamais compris pourquoi il y aurait deux distances différentes pour les hommes et les femmes. Cela n’avait aucun sens pour moi”, a déclaré Nancy Beaton, qui a ramé la régate au cours des 11 dernières années.

Beaton dit que la règle a également alimenté des croyances discriminatoires.

“Si les jeunes pratiquent ce sport et qu’on leur dit que les femmes ne peuvent ramer que la moitié de la distance parcourue par les hommes, c’est quelque chose qui s’enracine profondément sans même s’en rendre compte”, a-t-elle déclaré. “C’est super important d’envoyer ce message, que n’importe qui peut parcourir n’importe quelle distance, et que vous pouvez choisir.”

Les équipes féminines se sont traditionnellement limitées à l’aviron en petit bassin. (Radio-Canada)

L’évolution s’accompagne cependant d’obstacles stratégiques, ajoute-t-elle : s’entraîner pour un long parcours signifie suivre son rythme.

“C’est un genre de course totalement différent”, a expliqué Beaton. Les rameurs doivent ralentir leur rythme de course et garder un œil sur les marqueurs inconnus le long du rivage.

“Le parcours court a toujours été un sprint : vous donnez, vous donnez en retour”, a ajouté Bishop. “J’ai essayé de faire ça la première fois que nous sommes allés jusqu’au bout [race] et je suis mort.”

Mais ce n’est pas un défi qu’aucune des rameuses de la régate n’aurait cru pouvoir surmonter, a déclaré la vétéran Connie Duffett.

“Lorsque nous descendons au fond de l’étang et que nous tournons ces bouées, la pensée nous traverse l’esprit : nous pouvons également le faire”, a déclaré Duffett. “Nous avons la force. Nous avons l’endurance.”

Avec deux femmes à la tête du comité de régate, ajoute-t-elle, cette année – 206 ans après le lancement des premiers bateaux depuis la rive du lac Quidi Vidi – semblait être le bon moment pour faire le changement.

Et pour Bishop, cela signifiera réaliser un rêve qu’elle a passé près de la moitié de sa vie à poursuivre.

“J’aime ce sport de tout mon cœur”, a déclaré Bishop.

“Voir l’égalité dont nous avons besoin commencer à se produire? C’est incroyable.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador