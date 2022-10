Les filles obtiennent régulièrement de meilleures notes que les garçons en classe – et les chercheurs pensent savoir pourquoi | Actualités scientifiques et techniques

Selon une nouvelle étude, les filles reçoivent régulièrement des notes plus généreuses en classe que les garçons avec les mêmes capacités académiques.

S’appuyant sur les découvertes de dizaines de milliers d’élèves et de leurs enseignants, des chercheurs italiens ont déterminé qu’il s’agissait d’un problème systémique et se sont mis à théoriser pourquoi cela pourrait l’être.

Leurs travaux, publiés dans le British Journal of Sociology of Education, suggèrent que les enseignants peuvent inconsciemment récompenser les élèves présentant un comportement traditionnellement féminin, comme le calme et la propreté, ce qui leur facilite la vie.

Une autre théorie est que les notes gonflées en mathématiques sont une façon d’essayer d’encourager les filles, qui sont souvent considérées comme plus faibles dans cette matière.

Ce préjugé contre les garçons pourrait faire la différence entre une réussite et un échec, et pourrait avoir des conséquences plus larges dans des domaines tels que l’admission à l’université, le choix d’un emploi et les revenus, préviennent les chercheurs.

“Il existe une forte corrélation entre des notes plus élevées et des résultats scolaires souhaitables, tels que l’admission dans de bons collèges ou une probabilité plus faible d’abandonner l’école”, a déclaré Ilaria Lievore.

Comment l’étude a-t-elle été réalisée ?

Les chercheurs, basés à l’Université de Trente, ont commencé leur travail sur la base des résultats des tests qui ont révélé une incohérence entre les notes des examens standardisés et celles attribuées par les enseignants.

Les filles obtiennent généralement de meilleurs résultats que les garçons en sciences humaines, en langues et en lecture, tandis que les garçons réussissent mieux en mathématiques.

Mais lorsque les notes sont attribuées par les enseignants, les filles réussissent mieux dans toutes les matières.

Les chercheurs ont comparé les notes obtenues par 38 957 élèves de 10e année dans des tests standardisés de langue et de mathématiques avec les notes qu’ils ont obtenues lors de leurs examens en classe.

Les tests standardisés ont été établis à l’échelle nationale et notés de manière anonyme, tandis que les examens en classe ont été établis en classe et notés par leurs enseignants.

Conformément aux études précédentes, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans les tests standardisés de langue, tandis que les garçons étaient en avance en mathématiques.

Mais les professeurs ont mis les filles devant dans les deux matières. La note moyenne des filles en langue était de 6,6 sur 10, tandis que celle des garçons était de 6,2. En mathématiques, la moyenne des filles était de 6,3, tandis que celle des garçons était de 5,9 – en dessous de la note de passage de 6.

L’analyse a également montré que lorsqu’un garçon et une fille étaient également compétents dans une matière, la fille recevait généralement une note plus élevée.

Qu’est-ce qui pourrait être derrière l’écart dans les notes?

Les chercheurs ont examiné un certain nombre de facteurs, du type d’école à la taille des classes.

Ils ont également pris en compte les caractéristiques des enseignants, telles que leur niveau d’expérience et leur sexe.

Les seuls facteurs jugés avoir un impact étaient les deux en mathématiques. L’écart entre les sexes dans les notes s’est avéré plus important lorsque les classes étaient plus grandes, et les filles se sont avérées plus avancées que les garçons dans les écoles techniques et universitaires.

Aucun des autres facteurs n’a eu d’effet significatif sur la réduction de l’écart de classement entre les sexes, ce qui a conduit les chercheurs à mettre en garde contre des problèmes systémiques.