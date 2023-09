Les filles indiennes U17 perdent contre la Thaïlande 0-3 lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC

L’Inde a succombé à sa deuxième défaite en autant de matches dans le groupe A du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC, s’inclinant 0-3 contre la Thaïlande, jeudi.

Les U-17 féminines avaient déjà connu un sort similaire face à la République de Corée, championne en titre (0-8).

Les hôtes étaient aux avant-postes dès le début et ont pris l’avantage juste après le quart d’heure grâce à un penalty du capitaine Rinyaphat Moondong, après que Madison Jade Casteen ait heurté les boiseries.

Il n’a fallu que quelques minutes de plus à la Thaïlande pour doubler son avance, lorsqu’elle a obtenu un coup franc d’environ 25 mètres. Julaiporn Jaimulwong l’a brisé avec ses lacets et l’a envoyé dans le coin supérieur.

Casteen est rapidement devenue elle-même buteuse, lorsque la Thaïlande a obtenu un nouveau penalty à la 23e minute, en l’envoyant à la droite du gardien indien Khushi Kumari.

L’Inde a ensuite resserré sa ligne arrière et a cherché à frapper les hôtes sur le contre, Pooja agissant souvent comme le point central de leurs attaques. Cependant, les défenseurs thaïlandais ont poussé en avant pour maintenir une ligne haute et prendre Pooja hors-jeu à l’occasion.

La Thaïlande est sortie avec la même ferveur en seconde période, mais les Jeunes Tigresses ont réussi à les tenir à distance, en prenant particulièrement soin de ne pas donner d’occasions sur coups de pied arrêtés à bout portant.

Il a fallu environ 20 minutes et une longue période à la Thaïlande pour marquer son premier but de la seconde mi-temps et son quatrième au classement général, alors que Casteen appuyait sur la gâchette à environ 20 mètres et plaçait le ballon dans le coin inférieur pour marquer son deuxième de la soirée. .

Quelques minutes plus tard, Sulanjana Raul pensait qu’elle avait fini au but, lorsqu’elle a couru sur un ballon en profondeur depuis la gauche et n’avait plus que le gardien à battre, avec des hectares de terrain devant elle, mais à sa grande déception, elle était la Le drapeau de l’arbitre assistant l’a signalée hors-jeu.

La Thaïlande a lancé des vagues d’attaques en fin de match, mais la défense indienne a empêché tout dommage supplémentaire, car elle est restée en bas du tableau, derrière l’Iran, qu’elle affronte le 23 septembre.

