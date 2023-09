Les filles et les jeunes femmes veulent devenir propriétaires d’une maison avant 30 ans

Les filles et les jeunes femmes veulent devenir propriétaires avant l’âge de 30 ans – une priorité encore plus élevée que de se marier ou de gagner beaucoup d’argent. Environ la moitié (52 %) des jeunes femmes âgées de 7 à 21 ans souhaitent avoir une maison d’ici 30 ans, ce qui représente le plus grand objectif, selon Girlguiding’s. Enquête sur l’attitude des filles 2023. À titre de comparaison, 48 % souhaitent se marier avant l’âge de 30 ans et 39 % déclarent que leur objectif est de gagner beaucoup d’argent. L’organisation a interrogé 2 614 filles et jeunes femmes au Royaume-Uni âgées de 7 à 21 ans plus tôt cette année. Le rapport fait écho aux conclusions d’adolescents américains, dont 85 % pensent que posséder une maison fait partie de « la belle vie ». selon à l’enquête 2022 de Junior Achievement et de Fannie Mae sur l’accession à la propriété des jeunes.

Alors que les adolescents rêvent de devenir propriétaires d’une maison dans quelques années, le marché est actuellement intimidant : les maisons sont plus chères qu’elles ne l’étaient avant la pandémie et les taux hypothécaires sont plus élevés. Le prix de vente médian des maisons aux États-Unis a augmenté de 3 % sur un an pour atteindre 420 846 $ en août, soit la plus forte augmentation annuelle depuis octobre 2022. selon à la société de courtage immobilier Redfin. Les experts affirment que les prix ne devraient pas baisser de si tôt, car la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d’intérêt plus tard dans l’année et les acheteurs de maisons sont confrontés à une offre faible. En revanche, les jeunes adultes qui envisagent d’accéder à la propriété ont le temps de leur côté. « J’espère qu’au moment où ils seront prêts à acheter, nous serons dans un environnement de taux différent, il y aura plus de stocks et un marché immobilier plus équilibré », a déclaré Melissa Cohn, vice-présidente régionale de William Raveis Mortgage à New York.

3 éléments clés pour acheter votre première maison

Les élèves des collèges et lycées peuvent commencer tôt à acquérir des connaissances financières, selon un planificateur financier agréé. Kamila Elliott, co-fondatrice et PDG de Collective Wealth Partners à Atlanta. Cela les préparera à réussir sur le marché du logement lorsque leur tour viendra. À ce stade, il y a trois éléments clés pour pouvoir acheter votre première maison, a déclaré Cohn. 1. Acompte La mise de fonds pour une maison est le plus grand obstacle pour la plupart des acheteurs de maison. Même si la norme est de 20 %, vous pouvez vous en sortir avec beaucoup moins. Les acheteurs ne reçoivent plus souvent que 6 ou 7 % d’acompte sur leur première maison, a déclaré à CNBC Jessica Lautz, économiste en chef adjointe et vice-présidente de la recherche à la National Association of Realtors. Si un lycéen souhaite acheter une maison dans environ 10 à 15 ans, il peut commencer avec un emploi à temps partiel et mettre son argent de côté pour cet objectif, a expliqué Elliott. Un compte d’épargne est essentiel pour atteindre vos objectifs à court terme, mais si vous avez mis de l’argent de côté sur des comptes de retraite, vous pourrez peut-être également utiliser les fonds pour votre mise de fonds. Par exemple, un Roth IRA est un compte de retraite dont les règles profitent aux premiers acheteurs de maison, a déclaré CFP Lazetta Rainey Braxton, co-fondatrice et co-PDG d’une société virtuelle. Partenaires de patrimoine 2050. Les acheteurs de maison peuvent ouvrir un compte Roth IRA jusqu’à 10 000 $ pour l’acompte de leur première maison sans pénalité, a déclaré Braxton, qui est membre du Conseil CNBC FA. Les acheteurs d’une première maison peuvent également profiter des programmes d’aide à la mise de fonds proposés par certaines banques et États, a déclaré Cohn. 2. Pointage de crédit Lorsque vous demandez votre prêt hypothécaire, les banques examineront votre pointage de crédit, qui mesure la façon dont vous gérez vos dettes. Le score varie généralement de 300 à 850 ; plus le score est élevé, plus le taux d’intérêt auquel vous pourriez avoir droit sur votre prêt est bas (et meilleur). Pour les prêts hypothécaires, les banques aiment voir que vous êtes en mesure d’effectuer des paiements cohérents et que vous êtes responsable de vos dettes, a déclaré Cohn. Pour maintenir un score élevé, il est important de gérer la carte de crédit de manière responsable et d’effectuer les paiements complets à temps, a déclaré Elliott, qui est également membre du CNBC FA Council. 3. Revenu Avoir un bon revenu peut également faire de vous un acheteur plus compétitif, a ajouté Cohn. Les prêteurs examinent votre ratio dette/revenu pour déterminer le montant de la dette hypothécaire que vous pouvez contracter. Les paiements mensuels d’un prêt étudiant, d’un prêt automobile ou de toute autre marge de crédit peuvent affecter ce calcul. Si vous n’avez pas travaillé depuis deux ans et que votre revenu est basé sur des primes ou des commissions, vous aurez peut-être besoin qu’un parent ou un membre de votre famille cosigne l’hypothèque pour montrer plus de stabilité dans l’historique de vos revenus, a ajouté Cohn.

