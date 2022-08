Les filles d’un homme tué à la suite d’une évasion de la prison de l’île de Vancouver poursuivent le Service correctionnel du Canada

La famille d’un courrier de 60 ans qui a été retrouvé mort dans sa maison de Metchosin, en Colombie-Britannique, après une évasion de prison d’un établissement à sécurité minimale à proximité en 2019, poursuit le Service correctionnel du Canada (SCC), affirmant qu’il n’a pas t suivre ses propres politiques dans la façon dont il a traité et répondu aux deux détenus.

Les plaignantes, Calla et Jessica Payne, filles de Martin Payne, réclament des dommages-intérêts et des dépens au SCC pour la perte de leur père.

“La [plaintiffs] ont subi de graves préjudices psychologiques, notamment la dépression, l’anxiété, le stress post-traumatique et l’angoisse à la suite de la perte de leur père », lit-on dans la poursuite, qui a été déposée plus tôt en juillet devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Aucune de ses affirmations n’a été prouvée devant les tribunaux. Le SCC n’a pas encore répondu, mais a déclaré aux médias qu’il en était conscient.

Payne mortellement agressé après l’évasion des détenus

En juillet 2019, James Lee Busch et Zachary Armitage se sont évadés de l’établissement William Head dans le district de Metchosin, à environ 30 minutes de route à l’ouest de Victoria, en contournant une clôture à marée basse.

Les deux avaient auparavant été transférés à William Head à Metchosin, une prison à sécurité minimale, depuis un pénitencier à sécurité moyenne de Mission sur le continent.

James Lee Busch et Zachary Armitage ont été accusés de meurtre au premier degré dans la mort d’un homme de Metchosin, en Colombie-Britannique. Le crime aurait été commis alors qu’ils étaient en fuite après avoir fui l’établissement William Head. (GRC de West Shore)

Busch, dans la quarantaine, purgeait une peine d’une durée indéterminée pour meurtre au deuxième degré et voies de fait. Armitage, au début de la trentaine, a été reconnu coupable d’infractions, notamment de voies de fait graves et de vol avec violence.

Le couple a été retrouvé et arrêté près de deux jours après leur évasion, selon la police.

Quelques jours plus tard, cependant, Martin Payne, qui vivait à environ huit kilomètres de William Head, a été découvert mort à son domicile, tandis que son véhicule a été découvert dans la banlieue de Victoria à Oak Bay. Il est allégué que Busch et Armitage ont mortellement agressé Payne.

Busch et Armitage ont ensuite été inculpés chacun d’un chef de meurtre au premier degré en relation avec sa mort. Leur procès doit commencer cet automne.

En attendant, le procès des filles de Payne soutient que sa mort aurait pu être évitée si le SCC n’avait pas transféré Busch et Armitage à William Head pour commencer. Il indique que la paire n’aurait jamais dû être reclassée comme à faible risque, leur permettant d’être à William Head.

Il allègue également que le SCC n’a pas surveillé adéquatement les détenus de William Head et aurait dû faire davantage pour avertir la communauté de leur évasion.

La poursuite indique que le matin après leur évasion, le SCC a publié un message sur Twitter indiquant que les détenus s’étaient échappés et que l’agence travaillait avec la police pour les localiser.

« Négligent, imprudent et contraire »

“C’était une conséquence directe et prévisible de la violation par le SCC de la norme de diligence que le [inmates] s’est évadé de l’établissement William Head et a mortellement agressé M. Payne et causé du tort à la [plaintiffs]”, lit le costume.

“La [inmates’] L’évasion de William Head le 7 juillet 2019 était le résultat de décisions opérationnelles prises par le SCC et ses employés qui étaient négligentes, imprudentes et contraires à la politique du SCC. »

En novembre 2019, Busch et Armitage ont chacun plaidé coupable de s’être évadé et ont été condamnés à 12 mois en plus des peines qu’ils purgeaient déjà.

Ils ont été accusés de meurtre au premier degré en relation avec la mort de Martin Payne en juin 2020.