Les filles du ‘Super Sized Salon’ impliquées dans le complot de vengeance de Jamie

Y a-t-il quelque chose de plus doux que de se venger et de bien paraître en le faisant ?

Nous sommes jeudi et nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de “Super Sized Salon”. Nous avons un clip exclusif de l’épisode à venir pour votre plus grand plaisir. Dans le clip, nous apprenons que le moment que nous attendions depuis pratiquement le premier jour de “Super Sized Salon” est enfin arrivé. Jamie est enfin prête à quitter son petit ami infidèle Demarco et elle a un plan de vengeance qui inclut toutes les dames !

Découvrez le clip ci-dessous:

Cette robe de mariée était MAGNIFIQUE ! Nous aimons que Jamie ne veuille pas que cela se perde. Pensez-vous que la vengeance était la meilleure idée ? Ou aurait-il été préférable de faire une pause nette ? Nous devrons nous connecter et voir comment celui-ci se déroule.

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Les influenceurs body positives envahissent le salon, BB désapprouve le plan de vengeance choquant de Jamie.

Le nouvel épisode de “Super Sized Salon” sera diffusé le vendredi 2 septembre à 22h30 HE / 21h30 CT sur WeTV

Allez-vous regarder?