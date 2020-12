Les filles aînées du défunt propriétaire des Denver Broncos, Pat Bowlen, contesteront la confiance finale de leur père et des dirigeants de l’équipe devant le tribunal, affirmant que leur père souffrait déjà des effets de la maladie d’Alzheimer lorsque le document a été finalisé en 2009.

L’affaire oppose Amie Bowlen Klemmer et Beth Bowlen Wallace, les filles aînées de Bowlen de son premier mariage, au trio de fiduciaires qui dirigent l’équipe depuis sept ans.

La fiducie a été habilitée en 2009 à désigner le successeur de Bowlen en cas de décès ou d’incapacité. Bowlen a démissionné en 2013 à cause de la maladie d’Alzheimer et il est décédé l’année dernière quelques semaines avant son intronisation au Pro Football Hall of Fame.

Cinq semaines ont été réservées à la piste de juillet 2021, ce qui pourrait renverser les administrateurs de la succession de Bowlen en tant que propriétaires effectifs du club.

Le procès devait commencer le 1er septembre par vidéoconférence devant le juge du tribunal du comté d’Arapahoe, John E. Scipione. Il devrait maintenant se tenir dans la salle d’audience de Scipione en juillet prochain, à condition que la crise du COVID-19 s’atténue.

Dans cette photo d’archive du 3 août 2019, des membres de la famille Bowlen, de gauche à droite, Brittany Bowlen, Annabel Bowlen, Amie Bowlen Klemmer, Christina Bowlen, Patrick Bowlen et Beth Bowlen Wallace posent avec un buste de l’ancien propriétaire des Denver Broncos, Pat Bowlen lors de la cérémonie d’intronisation au Pro Football Hall of Fame à Canton, Ohio. Les deux filles aînées de Pat Bowlen, Wallace et Klemmer, se sont risquées d’être déshéritées en contestant la confiance de leur père, qui est en charge de sélectionner le prochain propriétaire majoritaire des Broncos, une franchise évaluée à plus de 2,5 milliards de dollars.

Klemmer et Wallace, ainsi que leur oncle, Bill Bowlen, ont affirmé dans des documents judiciaires que Pat Bowlen avait été diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer bien avant de signer sa fiducie mise à jour en 2009 et qu’ils voulaient que les fiduciaires soient retirés.

Les administrateurs – le président / PDG de l’équipe Joe Ellis, l’avocat de l’équipe Rich Slivka et l’avocate de Denver Mary Kelly – et l’avocat qui a préparé le plan successoral de Pat Bowlen ont répondu que Pat Bowlen savait ce qu’il faisait lorsqu’il a signé les documents en 2009.

Wallace avait précédemment annoncé en 2018 qu’elle souhaitait devenir propriétaire majoritaire de l’équipe, tandis que les administrateurs ont fait savoir que sa demi-sœur, Broncos, en tant que vice-présidente des initiatives stratégiques, Brittany Bowlen, occupera finalement le siège de son défunt père au sommet de la hiérarchie de l’équipe. .

Le président et chef de la direction des Broncos, Joe Ellis, s’adresse aux médias, au UCHealth Training Center, après avoir relevé l’entraîneur-chef Vance Joseph de ses fonctions le 31 décembre 2018 à Centennial, Colorado. Ellis fait partie des administrateurs, qui ont hérité du contrôle de la franchise de Pat Bowlen

L’affaire Bowlen est similaire à celle impliquant la propriétaire des New Orleans Saints, Gayle Benson, qui a hérité de l’équipe et des pélicans de la NBA de son défunt mari Tom.

Les autres héritiers de Benson ont affirmé en 2015 que Gayle, la troisième épouse du milliardaire, l’avait manipulé pour qu’il réécrive son testament et l’avait isolé de ses amis et de sa famille.

Le juge a rejeté le procès après huit jours de témoignage, statuant que Benson était mentalement sain lorsqu’il a évincé sa fille et ses petits-enfants séparés de leurs positions de propriété avec ses équipes.

Gayle Benson, une fervente catholique ayant des liens étroits avec l’archevêque Gregory Aymond, a hérité de l’empire commercial de Benson et a défendu le travail de relations publiques du Saint au nom de l’archidiocèse à court d’argent, qui a récemment déposé une demande de protection en matière de faillite au chapitre 11.

Aymond a été témoin de la signature du testament qui a coupé les héritiers séparés de Benson.