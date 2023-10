photo par: William Wotring

MORGANTOWN — L’équipe féminine de football de Morgantown a remporté son deuxième titre de section consécutif en battant Wheeling Park 4-0 au Pony Lewis Field jeudi soir sous les lumières.

MHS a utilisé une combinaison d’attaque solide et de défense solide pour garder les visiteurs sous contrôle tout en créant une avance dont il ne regarderait pas en arrière.

« Je pense que c’était un bon combat et cela nous a tenus sur nos gardes », a déclaré l’entraîneur-chef du MHS, Bri Frontuto. « Nous étions prêts et nous connaissons nos points forts et nous les avons également joués aujourd’hui. Je suis vraiment fier de cette équipe pour les efforts dont elle a fait preuve aujourd’hui.

La première mi-temps a commencé avec les visiteurs constatant une possession plus positive en attaque. Les Patriots ont utilisé des passes solides et un bon jeu offensif pour montrer une certaine menace dans les premiers stades du match. Les Mohigans se sont finalement installés dans le match et se sont calmés en tant qu’équipe, après quoi il n’a pas fallu longtemps pour que le premier but soit trouvé.

La junior du MHS, Ariana Borneo, a volé le ballon au milieu de terrain et a trouvé son attaquante, la senior Emily Carpenter, avec une passe parfaite qui n’a laissé que le gardien à battre. Carpenter a donné une avance de 1-0 à son équipe avec une arrivée calme dans le coin inférieur droit du filet à 27 :15 de la première mi-temps.

Avec un élan désormais entre leurs mains et une avance également, les Mohigans sont restés aux commandes des 25 dernières minutes mais n’ont pas ajouté de but supplémentaire et ont pris une avance de 1-0 dans les vestiaires à la mi-temps.

Tout comme la première mi-temps, la seconde mi-temps s’est ouverte avec les Patriots voyant la majorité de la possession du côté offensif du ballon. Un peu plus de 10 minutes s’étaient écoulées en seconde période lorsque WP a joué un ballon dans la surface qui a été échappé par le gardien du MHS Camdyn Smith mais dégagé rapidement après.

Le scénario de la première mi-temps s’est poursuivi dans la seconde car, une fois de plus, les Mohigans ont trouvé un but à la fin de l’élan du WP. Gracie Brown a doublé l’avance du MHS avec 26:28 à jouer après avoir envoyé le ballon dans la surface et tiré un tir dans le coin supérieur avec son pied gauche.

Moins de 10 minutes plus tard, MHS a marqué son troisième but de la soirée alors que la junior Railey Reeves a trouvé le ballon à ses pieds devant le but après une mêlée avant de le placer dans le but.

Brown a ajouté son deuxième de la soirée, le quatrième pour MHS, cinq minutes plus tard après qu’un coup franc ait été donné juste à l’extérieur de la surface de réparation. Elle a envoyé une balle dans la surface qui, d’une manière ou d’une autre, a rebondi à travers tout le monde sans être touché et au fond des filets de manière inattendue. Le doublé de Brown a donné à son équipe une avance de 4-0 avec 17:38 à jouer dans le match.

Ce score tiendrait jusqu’au coup de sifflet final, MHS remportant le match et se qualifiant pour le match de championnat de la région 1 de la semaine prochaine.

« C’était l’une des meilleures ambiances dans les vestiaires que nous ayons eues toute la saison », a déclaré Frontuto. « À l’avenir, nous voulons continuer à être confiants et positifs dans nos attitudes et notre jeu. Nous savons que chaque match peut être le dernier et nous devons le prendre match par match et être prêts. Nous attendons avec impatience les régionales.

MHS affrontera Buckhannon-Upshur jeudi prochain dans le championnat régional à 19 heures au Brooke High School, le vainqueur se qualifiant pour le tournoi d’État.







