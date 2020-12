Les deux filles de Vernon Kay se préparent à lui donner un accueil chaleureux après la fin de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! le vendredi.

La présentatrice de télévision, 46 ans, a atteint la grande finale et est arrivée à la troisième place derrière la gagnante Giovanna Fletcher et la vice-championne Jordan North.

Sa femme Tess Daly, 51 ans, s’est rendue sur son compte Instagram samedi soir pour partager une photo du geste doux que ses filles Phoebe, 16 ans et Amber, 12 ans, avaient fait pour lui.

Ils avaient fait cuire des biscuits en forme d'étoiles qui épelaient le nom de l'émission ITV.







(Image: Instagram)









(Image: Tess Daly / Instagram)



Les biscuits avaient été disposés dans l’ordre sur le comptoir de la cuisine de la famille.

Phoebe et Amber avaient décoré la surface avec des bonbons à la gelée de serpent en l’honneur des horribles épreuves que leur père avait dû faire lors de l’émission ITV.

Tess l'a fièrement partagé dans ses histoires Instagram avant de présenter samedi l'émission en direct Strictly Come Dancing.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



« Les filles ont fait des biscuits pour le retour de leur père », a-t-elle sous-titré le message.

Tess a ajouté des étoiles et des émojis évanouissants à la légende.

Elle a également dit « aime la gelée » et a ensuite ajouté un emoji de serpent.







(Image: Tess Daly / Instagram)



Cela vient après que Tess a juré d’engraisser Vernon après avoir perdu deux pierres dans la série.

Il a passé trois semaines à vivre de maigres rations de riz et de haricots avec des friandises occasionnelles si les stars réussissaient bien dans les essais.

Tess a révélé qu’elle avait rempli le réfrigérateur de tous ses aliments préférés, apportant à la maison du bacon, des pâtes et des fruits ainsi que les sachets de thé Yorkshire bien-aimés de Vernon.